"Ciekawe, czy nasi suwereniści ujmą się za suwerennością". Sikorski po słowach Trumpa

Roszczenia Trumpa

We wtorek prezydent elekt USA Donald Trump został zapytany na konferencji o to, czy mógłby zapewnić, iż nie użyje przymusu militarnego ani ekonomicznego, próbując przejąć kontrolę nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. - Nie, nie mogę zapewnić cię co do żadnego z tych dwóch. Ale mogę powiedzieć, że potrzebujemy ich do bezpieczeństwa ekonomicznego - mówił. - Nie zamierzam się do tego zobowiązać - dodał w odpowiedzi na pytanie reportera.