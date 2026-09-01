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Polska

Radosław Piesiewicz "sprzedał" sportowców. Umowa z Zondacrypto "skrajnie niekorzystna"

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Borys: to przestępcza umowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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To tylko pokazuje zabagnione tło, w jakim funkcjonował pan Piesiewicz - ocenił wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, komentując szczegóły umowy PKOl z Zondacrypto. Zdaniem posła Krzysztofa Paszyka jej zapisy "pokazują mroczne relacje" komitetu i giełdy kryptowalut.

Politycy komentowali w Sejmie najnowsze ustalenia reporterów "Superwizjera" i Wirtualnej Polski w sprawie Zondacrypto i PKOl. Michał Fuja i Szymon Jadczak dotarli do umowy zawartej w październiku 2025 roku między komitetem a giełdą kryptowalut.

Jak wynika z tych ustaleń, Zondacrypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu i zdjęć olimpijczyków, zarówno obecnych, jak i byłych. A gdyby któryś z zawodników zażądał za to pieniędzy, zapłacić miał komitet. Sam PKOl miał założyć konto na giełdzie, rozdawać jej tokeny i brać połowę wpływów z ich sprzedaży. 

Borys: Piesiewicz sprzedał wizerunek sportowców jak Judasz

O sprawę pytany był wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. - To skrajnie niekorzystna, niegospodarna umowa. Nawet powiedziałbym, że przestępcza umowa, dlatego że pan prezes Piesiewicz podpisał ją sam wraz z sekretarzem, bez wiedzy członków zarządu i członków prezydium, czyli ciała statutowego - ocenił.

- Tak naprawdę spieniężył największe aktywa, jakimi są dzisiaj przecież polscy olimpijczycy i to jeszcze w okresie od 2012 roku. To są setki naszych olimpijczyków, którzy zostali postawieni w bardzo niekomfortowej sytuacji - zauważył.

Przypomniał, że w tej sprawie "już wcześniej większość polskich związków sportowych wypowiedziała się negatywnie, zażądała dymisji Piesiewicza, nie znając jeszcze szczegółów umowy". - Szczegóły umowy są jeszcze bardziej skrajnie niekorzystne niż te, o których przypuszczaliśmy - dodał.

- To tylko pokazuje zabagnione tło, w jakim funkcjonował pan Piesiewicz, bo przecież podpisanie tej umowy, zegarek, czyli przyjęcie korzyści majątkowej, on nie służył w tej sprawie polskiemu sportowi i ochronie polskich sportowców, on po prostu sprzedał ich. Jak Judasz sprzedał po prostu ich wizerunek za tak zwane tokeny, które były niewypłacalne - stwierdził Borys.

Zdaniem wiceministra umowie "z całą pewnością" powinna przyjrzeć się prokuratura. - Jeden człowiek o lepkich rękach sprzedał wizerunek polskich sportowców w skrajnie niekorzystnych zapisach tej umowy - podsumował.

Paszyk o umowie Zondacrypto z PKOl

Poseł PSL Krzysztof Paszyk ocenił, że umowa ta "pokazuje mroczne relacje PKOl-u kierowanego przez pana Piesiewicza z Zondacrypto". - To tylko kolejny dowód, wbrew temu bełkotowi prawicy, że jest poważny problem, że mamy do czynienia z grubą aferą, która dotyczy niezwykle ważnych obszarów z jednej strony państwa, ale z drugiej strony to jest też obrzydliwe z moralnego punktu widzenia, żeby tak podejrzanej firmie, jaką była Zondacrypto, właściwie powierzać wizerunki wspaniałych polskich sportowców, którzy z dumą na swoich strojach reprezentowali polskie flagi, godło - mówił.

Zdaniem Paszyka "to coś, co wymaga naprawdę pilnych działań". - Tu muszą być wyciągnięte konsekwencje, bo utrzymywanie takiej sytuacji, niestety, cieniem będzie się nie tylko na instytucjach państwa kładło, ale też na środowisku sportowym i PKOl-u - ocenił.

Krzysztof Paszyk o umowie Zondacrypto z PKOl
Źródło: TVN24

Kuźmiuk: o szczegóły trzeba pytać tych, którzy zawierali umowę

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, komentując zapisy dokumentu, powiedział, że "na tym polegają umowy sponsorskie". - A o szczegóły to już trzeba pytać tych, którzy te umowy podpisywali, czy one były korzystne, czy mniej korzystne - mówił. Na pytanie, czy jego zdaniem były korzystne, Kuźmiuk odpowiedział, że on się tym nie zajmuje.

Czy Zondacrypto była chybionym sponsorem dla komitetu? - Z tego co się orientuję, PKOl został postawiony przez kolejnych ministrów tego rządu pod swoistym murem - zakaz finansowania PKOl-u przez Spółki Skarbu Państwa, co było oczywistością za naszych rządów - odpowiedział.

Klatka kluczowa-667999
Kuźmiuk: o szczegóły trzeba pytać tych, którzy zawierali umowę
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
PKOlRadosław PiesiewiczKryptowalutyPolskie Stronnictwo LudowePrawo i Sprawiedliwość
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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