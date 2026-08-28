Polska Radosław Piesiewicz ponownie doprowadzony do prokuratury Aleksandra Sapeta |

Radosław Piesiewicz doprowadzony do siedziby PK w Katowicach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Policja zatrzymała w czwartek Radosława Piesiewicza w związku ze śledztwem Zondacrypto. Jako pierwsze poinformowały o nim TVN24 i WP. Tego samego dnia został doprowadzony do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

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Przesłuchanie Piesiewicza przerwano późno w nocy. W piątek rano Prokuratura Krajowa zapowiedziała kontynuowanie czynności z udziałem zatrzymanego. "Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu przesłuchania" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przerwał wczoraj przesłuchanie podejrzanego Radosława P. z uwagi na późną porę.



Czynność ta będzie dziś kontynuowana.



Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu przesłuchania. https://t.co/HjHyQ77SgA — Prokuratura (@PK_GOV_PL) August 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

Przed godziną 11 służby doprowadziły Piesiewicza do prokuratury.

Radosław Piesiewicz w siedzibie PK w Katowicach Źródło zdjęcia: TVN24

Były agent CBA w siedzibie prokuratury

Reporter "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda ustalił nieoficjalnie, że w prokuraturze wraz z pełnomocnikiem pojawił się w piątek były agent CBA Artur Chodziński. Miał chcieć zeznawać w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Nie był wzywany - dowiedział się dziennikarz.

Były agent CBA Artur Chodziński w siedzibie prokuratury Źródło: TVN24

O współpracy Chodzińskiego z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem pisaliśmy w tvn24.pl już wcześniej. Były agent CBA między innymi pośredniczył w kontaktach prawicowych polityków z Kralem.

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