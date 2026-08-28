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Polska

Radosław Piesiewicz doprowadzony do sądu

Adrian Szczepański
Zespół autorów
Oprac. Adrian SzczepańskiOprac. Filip Czerwiński
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Radosław Piesiewicz doprowadzony do sądu w Katowicach
Radosław Piesiewicz doprowadzony do sądu w Katowicach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Radosław Piesiewicz w piątek wieczorem został doprowadzony do sądu w Katowicach. Powiedział dziennikarzom, że nie czuje się winny i że nie spodziewał się wniosku prokuratury o areszt.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do katowickiego sądu w piątek około godziny 21.30. Na pytania, czy czuje się winny i czy spodziewał się wniosku o tymczasowe aresztowanie, odpowiedział "nie".

- Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy - powiedział Piesiewicz dziennikarzom. - Straciłem 200 tysięcy euro, zapłaciłem za zegarek. Do czego muszę się przyznać? - pytał. Zaprzeczył też, że odzyskał kapitał zainwestowany na giełdzie Zondacrypto. - To jest cała nieprawda. Nie ma tych przelewów - przekonywał.

Przed godziną 23 do sądu przyjechał adwokat Piesiewicza.

Zarzuty dla Radosława Piesiewicza

W czwartek Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty. W piątek po południu był znów przesłuchiwany w prokuraturze, po kilku godzinach opuścił budynek w kajdankach. Niedługo później minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zawnioskowała o trzy miesiące aresztu dla Piesiewicza. Decyzję w tej sprawie wyda sąd.

Zdaniem śledczych szef PKOl-u odzyskał środki zainwestowane na Zondacrypto ze szkodą dla pozostałych inwestorów. Jest to zarzut z artykułu 302 paragraf 1 Kodeksu karnego. Dłużnikowi i uprzywilejowanemu wierzycielowi za działanie na szkodę pozostałych wierzycieli grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Kolejny zarzut dotyczy płatnej protekcji - to artykuł 230 paragraf 1 Kodeksu karnego. Najprawdopodobniej chodzi o powoływanie się przez Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla Przemysława Krala, szefa Zondacrypto.

Za płatną protekcję grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Źródło: TVN24
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Tagi:
korupcjaPrzestępstwaSądProkuraturaKatowicePKOl
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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