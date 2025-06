"Oczywiście doszło do sparingu politycznego"

Hołownia po posiedzeniu RBN: doszło do sparingu politycznego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego po raz pierwszy wziął udział Karol Nawrocki. Z prezydentem elektem rozmawiał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Hołownia powiedział, że "doszło do intensywnego sporu czy sparingu politycznego pomiędzy niektórymi politykami".

Anna Maria Żukowska oceniła, że posiedzenie RBN dotyczyło "ważnych spraw, które łączą" polityków ze wszystkich partii.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu wziął udział między innymi prezydent elekt Karol Nawrocki. Zaprosił go Andrzej Duda. Posiedzenie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz polskich priorytetów przed nadchodzącym szczytem NATO w Hadze.

Dowiedz się więcej: Nawrocki na posiedzeniu RBN

Hołownia o "sparingu politycznym"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował dziennikarzy, że ze względu na obowiązki musiał opuścić RBN jeszcze przed zakończeniem obrad.

Przyznał, że podczas posiedzenia "oczywiście doszło do intensywnego sporu czy sparingu politycznego pomiędzy niektórymi politykami". - Dobrze oceniam tę Radę, mimo że doszło tam do pewnych politycznych wzmożeń, ale przyzwyczaiłem się - mówił. Nie zdradził jednak, między kim doszło do sporu.

Jednak, jak dodał, znaczna część, w której brał udział, a więc ta poświęcona tematom bezpieczeństwa oraz szczytowi NATO, była "pełna informacji" ze strony premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Hołownia rozmawiał z Nawrockim

Marszałek był też pytany o obecność na RBN prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Według niego, Nawrocki "nie zabierał aktywnie głosu" w trakcie posiedzenia, a słuchał i zapoznawał się z formatem Rady. Hołownia zwrócił uwagę, że jako nowy marszałek Sejmu tak samo postępował podczas swojego pierwszego posiedzenia RBN.

Dodał, że przeprowadził na ten temat z Nawrockim krótką rozmowę. Zgodnie z jego relacją, prezydent elekt pytał, jak często odbywają się Rady. - Powiedziałem mu, że jeśli będzie miał na to wpływ, to powinny być jak najczęściej, a najchętniej regularnie - raz w miesiącu - relacjonował Hołownia. Według marszałka przy rzadszym zwoływaniu RBN, jej format "staje się nieefektywny".

Szymon Hołownia i Karol Nawrocki na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: PAP/Piotr Nowak

- Mam nadzieję, że po tym pierwszym uczestnictwie uzna, że ten format jest ważny, że jest potrzebny nam wszystkim i że powinien odbywać regularnie - mówił Hołownia.

- W mojej ocenie to musi być sprawne narzędzie. Raz na miesiąc, konkretna godzina, konkretny dzień, spotykamy się wszyscy, rozmawiamy, wymieniamy się informacjami. Dzisiaj w obszarze bezpieczeństwa tyle się dzieje, że naprawdę będzie o czym rozmawiać, więc z taką też sugestią pana prezydenta Nawrockiego zostawiłem - dodał Hołownia.

Hołownia: mieliśmy krótką rozmowę z prezydentem elektem Źródło: TVN24

Żukowska: na RBN były poruszane kwestie, które nas łączą

O obecność prezydenta elekta na posiedzeniu RBN była też pytana Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Jak zaznaczyła, wypowiedź Nawrockiego po powitaniu Andrzeja Dudy była krótka. - To nie było jeszcze jego stanowisko o charakterze politycznym - zauważyła Żukowska.

Środowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone było bezpieczeństwu energetycznemu, m.in. w kontekście niedawnych blackoutów na Półwyspie Iberyjskim, oraz zbliżającemu się szczytowi NARTO w Hadze. Żukowska oceniła, że podczas spotkania było "poczucie, że to jest kwestia naszej wspólnoty narodowej, naszego bezpieczeństwa narodowego".

- Mogę powiedzieć, że rzeczywiście to były rzeczy, które nas łączą, co do których dyskusja była bardzo merytoryczna - zaznaczyła Żukowska. - To są sprawy, które naprawdę łączą nas ponad podziałami - stwierdziła.

Pytana, czy jest usatysfakcjonowana z przebiegu rozmów, wyraziła nadzieję na bardziej pogłębione rozmowy w poruszonych na posiedzeniu sprawach. Relacjonowała, że na posiedzeniu mówiła m.in. o marynarce wojennej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, 18.06.2025 Źródło: PAP/Piotr Nowak

Posiedzenie RBN

Poprzednie posiedzenie RBN - poświęcone bezpieczeństwu Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej - odbyło się 24 lutego, w trzecią rocznice rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.