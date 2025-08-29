Quiz. Redaktorzy newsowi potrafią wskazać 5 dobrych odpowiedzi, a ty?

Trump o zdjęciu z Putinem: to ładne zdjęcie Źródło: TVN24

Umiejętności pływackie możecie sprawdzić w naszym quizie. Tak jak w życiu, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mijające dni obfitowały w wydarzenia straszne, tych jednak postanowiliśmy Wam i sobie oszczędzić. Skupmy się na tematach kluczowych. A że dla jednych kluczowa może być wypowiedź Mariusza Błaszczaka, a dla innych Międzynarodowy Dzień Psa, jest w czym wybierać. Powodzenia.

A, i jeszcze jedno - skoro mowa o kluczach. Jak coś nie wiecie tego od nas, ale podobno można je znaleźć pod quizem. I na przyszłość: zapiszcie się na nasze newslettery, a nic ważnego was nie ominie.

