Polska

"Jesteśmy spokojni o lojalność Kamińskiego"

Michał Kamiński
Motyka: nie ma wniosku o wycofanie rekomendacji na stanowisko wicemarszałka Senatu dla Kamińskiego
Źródło: TVN24
Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że Michał Kamiński nie wybrał się na spotkanie w prywatnym mieszkaniu Adama Bielana z rekomendacji PSL. - Jesteśmy spokojni o jego lojalność - zapewnił.

Michał Kamiński był jednym z uczestników spotkania w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Na początku lipca pod osłoną nocy spotkali się tam właśnie Kamiński, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Jesteśmy spokojni o lojalność Michała Kamińskiego - powiedział w programie #BezKitu w TVN24 minister energii Miłosz Motyka. Przekazał przy tym, że jeśli chodzi o spotkanie u Bielana, "to z rekomendacji PSL się na nie Michał Kamiński nie wybrał".

Miłosz Motyka
Miłosz Motyka
Źródło: TVN24

Na sugestię prowadzącego program Radomira Wita, że wobec zarzutów Kamińskiego w stosunku do rządzącej koalicji wicemarszałek Senatu może się w niej męczyć, minister odparł, że "nie sądzi, by się męczył". - Jest jej (koalicji - red.) częścią, bierze za nią współodpowiedzialność, jak każdy jej członek, więc mam nadzieję, że te gesty są też gestami uderzenia się we własne piersi - dodał.

Motyka został też zapytany, czy PSL będzie wycofywać rekomendację dla Kamińskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu. - Nie ma o tym rozmowy, nie ma w ogóle takiego wniosku - uciął.

Nawrocki "ma prostą drogę" do spełnienia obietnicy

Motyka pytany był także o kwestię tzw. ustawy wiatrakowej, w której znalazły się też zapisy o mrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku. Sejm we wtorek poparł większość poprawek Senatu do noweli tej ustawy. W związku ze słowami szefa kancelarii Karola Nawrockiego, pojawiają się wątpliwości co do tego, czy prezydent złoży pod nią podpis. 

Szef KPRP Zbigniew Bogucki - pytany w czwartek w Polsat News, czy prezydent Nawrocki podpiszę tę nowelę - odparł: - Ta ustawa jest takim nieudolnym sidłem, zasadzką, która miała być zastawiona, czy to na byłego prezydenta Andrzeja Dudę, czy na nowego prezydenta Karola Nawrockiego.

- Prezydent Nawrocki w kampanii wyborczej powiedział, że obniży cenę energii. Ma do tego prostą drogę. Wystarczy na ten projekt zerknąć, spojrzeć, że nie ma tam żadnych ryzyk, o których w kampanii mówił, tylko podpisać - odparł w TVN24 Motyka. 

Premier Tusk: złapałem się za głowę
Premier Tusk: złapałem się za głowę

BIZNES

"Nie słyszę merytorycznego zarzutu"

- Jeżeli (Nawrocki - red.) zawetuje (ustawę - red.), weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że i w przyszłości, i w tym krótkim terminie ostatniego kwartału ceny będą wyższe, choć oczywiście będziemy przygotowani na każdy scenariusz - dodał minister. 

Zapytany o to, dlaczego w jednej ustawie zawarta została kwestia wiatraków i mrożenia cen energii, Motyka odparł, że "oba rozwiązania są dobre i pod tym jednym i drugim rozwiązaniem pan prezydent się powinien podpisać". - Nie słyszę merytorycznego zarzutu z jego strony wobec tego projektu związanego z zapisami dotyczącymi odległości - dodał.

Co do ewentualnego spotkania z Nawrockim w tej kwestii, minister przekazał, że "jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy do tego gotowi". - Im więcej taniej energii w systemie, tym lepiej dla nas wszystkich - zauważył. 

Co w sytuacji, gdy prezydent nie podpisze ustawy? Motyka wskazał, że "albo przyjmiemy taki kompleksowy projekt o podobnej treści", albo "będziemy go poprawiać".

- Jeżeli ktoś uważa, że wiatrak źle wygląda, no duża elektrownia węglowa też źle wygląda - zauważył.  

"Jestem zaskoczony i liczę na kontrolę"

Motyka zapytany został także o kontrowersje wokół wydawanych pieniędzy z KPO. 

Na rządowej stronie KPO zamieszczona została interaktywna mapa, na której można było sprawdzić, na jakie inwestycje prywatnych przedsiębiorców przeznaczone zostały dotacje z KPO. Kontrowersje wzbudziły niektóre z nich, w szczególności dotyczące tzw. branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Wśród inwestycji znalazły się na przykład rozszerzenie garderoby, zakup firmowych jachtów czy otwarcie pizzerii przez kamieniołom. Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.

- Trochę jestem zaskoczony i liczę na kontrolę. Taką rzetelną, bo nie widzę w związku niektórych przedsiębiorców i ich działalności z tym, o co wnioskowali. - skomentował minister.

- Jest ministerstwo funduszy i polityki regionalnej za to odpowiedzialne. Zapowiedziało dzisiaj kontrolę i liczymy, że żadna złotówka nie trafi w niewłaściwe miejsce - powiedział. 

Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano
Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska

Jeśli chodzi o polityczne konsekwencje, to Motyka wskazał, że "jest to decyzja pana premiera". - Jeżeli jakiekolwiek by miały być, to jest to rozmowa na linii pan premier-ministerstwo funduszy - dodał. 

- Jest mnóstwo uczciwych przedsiębiorców, którzy ciężko pracowali po to, żeby tak zdywersyfikować swoją działalność iI to zrobili. Czasami nawet nie korzystając ze środków europejskich. A przypina im się dzisiaj łatę tych, którzy chcieliby coś wyłudzić - zauważył.  

pc

Lewandowski: rząd ma ciekawą ofertę dla osób za bogatych na socjal, za biednych na rynek

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica