Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przydacz tłumaczy się w sprawie telefonów. "Czy ktoś zadzwonił do Pałacu?"

25 0730 piasecki gosc-0001
Przydacz o kontaktach z rządem: prawie przez dwie doby milczą, a na koniec dzwonią tylko po to, żeby mieć pokrycie swoich pleców
Źródło: TVN24
Rząd buńczucznie wykrzykuje, że to 'my prowadzimy politykę zagraniczną', ale jak przychodzi do realnych decyzji, to prawie przez dwie doby milczą - powiedział w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, tłumacząc się z kontaktów na linii rząd - prezydent w sprawie szczytu w Waszyngtonie. Prowadzący Konrad Piasecki nie odpuścił i dociskał polityka w sprawie telefonów.

W zeszły poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz. Winą za nieobecność polskiej delegacji w Waszyngtonie obarczają się wzajemnie rząd i prezydent.

"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nikt w Europie tak wiele nie zaryzykował". Brzezinski o nieobecności Polski

Świat

Przydacz o kontaktach z rządem: czy ktoś zadzwonił?

- Pan Marcin Bosacki mija się z prawdą - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o słowa wiceszefa MSZ w sprawie kontaktów na linii rząd-prezydent przed szczytem w Waszyngtonie.

Przypomnijmy: kilka dni temu w RMF FM Przydacz mówił, że kontakt między kancelarią prezydenta i premiera "nie jest łatwy". Jego zdaniem zabrakło ze strony MSZ odpowiedniej komunikacji. - Trudno, żebym miał pełne informacje w sytuacji, w której ani premier, ani minister nie są skłonni wykonać telefonu - rzucił.

Marcin Bosacki poinformował tymczasem, że dwóch wysoko postawionych urzędników MSZ kontaktowało się z kancelarią prezydenta. - Od początku mojej działalności są próby dotarcia do Marcina Przydacza - mówił w czwartek w RMF FM Bosacki. Powiedział, że osobiście dzwonił do Przydacza, ale ten nie odebrał. - Dzwoniłem, wysyłałem smsy. Były dwie telekonferencje (w których brał udział prezydent Nawrocki), w środę i w sobotę rano. Do tej pory, jako MSZ nie otrzymaliśmy w tej sprawie korespondencji od kancelarii prezydenta - mówił Bosacki.

Apel do Nawrockiego. "To najgorsze, co może się wydarzyć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Apel do Nawrockiego. "To najgorsze, co może się wydarzyć"

Przydacz w TVN24 przyznał, że "kilkukrotnie" rozmawiał o sprawie szczytu w Waszyngtonie z ambasadorem RP przy NATO Jackiem Najderem. - Bezpośrednio po rozmowie telefonicznej w sobotę rano zadzwoniłem do ambasadora Najdera, zreferowałem mu, na czym polega dyskusja z prezydentem Trumpem. MSZ miał tutaj pełnię wiedzy - stwierdził.

- Po rozmowie z prezydentem Trumpem odbyła się rozmowa liderów europejskich, podczas której, jak rozumiem, nie byłem jej świadkiem, dyskutuje się, kto ma lecieć do Waszyngtonu. To jest godzina zdaje się 9. Czy o 10 ktoś zadzwonił do Pałacu Prezydenckiego z rekomendacją, że ma jechać? O 11? O 12? Może przez sobotę ktoś zadzwonił? Nie, nikt nie zadzwonił - powiedział Przydacz.

Pytany, o której MSZ próbowało wykonać do niego pierwsze połączenie, odparł, że "w niedzielę koło godziny 20, kiedy wszyscy liderzy byli już nad Atlantykiem, lecąc do Waszyngtonu". Jak mówił, "rząd buńczucznie wykrzykuje, że to 'my prowadzimy politykę zagraniczną', ale jak przychodzi do realnych decyzji, realnej analizy w sobotę i w niedzielę, to prawie przez dwie doby milczą".

- Dopiero na koniec, jak już jest niemożliwe wykonanie takiej misji, dzwonią tylko po to, aby mieć pokrycie swoich pleców - powiedział Przydacz.

"Podjęliśmy decyzję, że nie jedziemy"
Źródło: TVN24

Dlaczego nikt nie "wyciągnął telefonu"?

Prowadzący program Konrad Piasecki w reakcji na tłumaczenia Przydacza wskazał, że w całej sprawie "chodzi o interes Polski".

- I pan, i przedstawiciele MSZ-u, ale nawet premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki, powinniście być sługami narodu. Was finansują podatnicy po to, żebyście w takim momencie wyciągali swoje telefony komórkowe i ze sobą rozmawiali. Nikomu by włos z głowy nie spadł, dyplomatycznie i protokolarnie, gdyby prezydent Karol Nawrocki wykonał telefon do Donalda Tuska - stwierdził dziennikarz, podkreślając, że politycy wymienili się numerami.

- Dlaczego tego nie było? - dopytywał.

Przydacz powtórzył swoje tłumaczenie, że "zreferował" resortowi dyplomacji całą rozmowę, którą prezydent Nawrocki przeprowadził z liderami europejskimi i prezydentem Trumpem przed szczytem w Waszyngtonie. Według niego strona rządowa jednak "nie chciała podjąć decyzji" w sprawie wysłania polskiej delegacji do Białego Domu, "ani w sobotę, ani w niedzielę". - A myśmy tę decyzję podjęli, że nie jedziemy - stwierdził. 

Wskazał w tym miejscu na "kilka elementów". - Po pierwsze, uczestniczymy w tych rozmowach w innym formacie. Po drugie, za chwilę mamy pełnoprawną, dużą wizytę, gdzie będą dyskutowane nie tylko sprawy dotyczące Ukrainy, ale także dotyczące polskiego bezpieczeństwa. I my się skoncentrujmy na tym, aby postarać się z Amerykanami rozmawiać także o bezpośrednich zagrożeniach wobec Polski, bo ich też jest co nie miara - powiedział prezydencki doradca.

Jak dodał, "to nie znaczy, że nie będziemy dyskutować o przyszłości Ukrainy, bo jasne jest, że Polski w tym formacie pominąć się nie da".

Przydacz o rozmowach Nawrockiego z Zełenskim

Pytany, czy na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie nieobecności na szczycie w Waszyngtonie wpływ miały "mało ożywione, żeby nie powiedzieć marne" relacje między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim, Przydacz odparł: - Nie sądzę.

Podkreślił, że obaj prezydenci mają na koncie rozmowę telefoniczną. - Rzeczywiście w początkowej fazie, w pierwszych dwóch, trzech minutach (rozmowy - red.) było widać pewien dystans po stronie ukraińskiej, bo nie wiedzieli za bardzo, jak podejść do tej rozmowy. Ale w momencie, kiedy usłyszeli to, co chyba najważniejsze, że to Rosja jest wrogiem, a Ukraina walcząca z Rosją walczy o swoją niepodległość, ale tym samym trzyma jak najdalej wojska rosyjskie od polskiej, unijnej i natowskiej granicy, to już druga część rozmowy była naprawdę dużo bardziej ożywiona - relacjonował gość TVN24.

Podkreślił, że sam był w kontakcie ze stroną ukraińską w weekend przed spotkaniem Trumpa z Zełenskim. - Rozmawiałem naprawdę ze wszystkimi, oczywiście bez udziału MSZ-u, bo MSZ był zupełnie z boku i na plaży. Była sobota, niedziela, nie interesowali się tym. A ja wykonywałem mnóstwo telefonów do sojuszników, do przyjaciół, i z Waszyngtonu, i z Europy, i z Ukrainy - przedstawił swoją wersję Przydacz.

Przydacz o redukcji wojsk USA w Polsce. "Duża praca dyplomatyczna"

Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym tygodniu szef KPRP Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski.

- Sukcesem dotychczasowych relacji polsko-amerykańskich w ostatnich latach między innymi, a może nawet przede wszystkim, jest obecność wojskowa (Amerykanów - red.) w Polsce - ocenił Przydacz. Jak mówił, dzisiaj w Waszyngtonie "toczy się dyskusja o redukcji sił w Europie i przerzucania ich częściowo na teatr Indo-Pacyfiku". - Na pewno to będzie tematem rozmów, choć to nie jest łatwy temat - przyznał.

Pytany, czy podczas swoich rozmów w Waszyngtonie czuł, że ta kwestia może potoczyć się nie po myśli Polski i redukcja wojsk amerykańskich może stać się faktem, Przydacz powiedział, że w Pentagonie i NSI czuł, że "atmosfera co do tego tematu jest z naszej perspektywy dosyć trudna". - Trzeba tu naprawdę wykonać dużą pracę dyplomatyczną i mieć doskonałe argumenty - mówił Przydacz.

Zaznaczył, że jako Polska mamy argumenty w ręku. - Wydajemy dużo, tworzymy dobre warunki dla amerykańskiej armii, w przeciwieństwie do innych sojuszników w Europie - ocenił. Dodał jednak, że Amerykanie również mają swoje argumenty.

Na pytanie, czy przed wizytą Nawrockiego w Waszyngtonie 3 września dojdzie do spotkania na linii prezydent-premier, Przydacz odparł, że "nie jest to wykluczone". - Jest większa szansa, że to się odbędzie, niż że się nie odbędzie - dodał.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RPMarcin PrzydaczTVN24PolitykaUSA
Czytaj także:
Seniorka trafiła do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
W stanie hipotermii leżała nad rzeką
Rzeszów
Granica polsko-białoruska
MSWiA: w najbliższych dniach będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej 
Polska
Mokradło w dolinie Fraser w Kolorado
Górskie mokradła produkują śmiertelnie groźny związek chemiczny
METEO
mid-25813448
Negocjacje w willi premiera. Spotkanie jeszcze dziś
Polska
imageTitle
Niemoc i smutna seria Linette w Wielkich Szlemach
EUROSPORT
Strażacy znaleźli zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana w lesie. W środku znaleźli ciało mężczyzny
Trójmiasto
imageTitle
Wybity bark, zagubiony rower, triumf kolegi. Surrealistyczny dzień kolarza Vuelta a Espana
EUROSPORT
Pożar w miejscowości Jankowy
Pożar w zakładzie z pianką tapicerską
Poznań
Jerry Adler CZB
Jerry Adler nie żyje
Kultura i styl
Upalna pogoda
Zbliża się fala gorąca. Mogą pojawić się pomarańczowe alarmy
METEO
Tragiczny wypadek pod Sieradzem. Nie żyje 38-letni mężczyzna
282 ofiary wypadków od początku wakacji
Polska
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut
Nawrocki na posiedzeniu BBN
Przydacz o kompetencjach językowych prezydenta
Polska
imageTitle
"Dziwny mecz". Djoković zaskoczony problemami
Najnowsze
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Ukryte butelki, wody w nich nie było
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrockiemu weto "odbije się czkawką"
Polska
praca pracownik pracownicy biuro shutterstock_583521034
Zmiany umów, wyższe kary. Projekt budzi wątpliwości
BIZNES
Rosja, obwód ługański, T-90M, Rosyjski czołg, rosyjskie wojsko
Ukraina ostrzega o nielegalnej działalności Rosji. "Niedopuszczalne"
Świat
Nabór do milicji w Caracas
Zapisują się do milicji po wezwaniu prezydenta. Reakcja na "groźby USA"
Świat
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
WARSZAWA
imageTitle
Duet Polaków w akcji. Plan transmisji 2. dnia US Open w Eurosporcie i HBO Max
EUROSPORT
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
WARSZAWA
Premier Finlandii
Kraj potwierdza możliwość wysłania wojska do Ukrainy. " To nie jest drobnostka"
Świat
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
WARSZAWA
Reżyserka Agnieszka Holland i dziennikarz Łukasz Maciejewski podczas wręczenia nagrody w ramach piątego Festiwalu Filmowego "Wajda na nowo"
Festiwal poświęcony Andrzejowi Wajdzie rozwija skrzydła
Kultura i styl
imageTitle
Piłka meczowa, fotoreporter na korcie. Rosjanin szalał, potem przegrał i roztrzaskał rakietę
EUROSPORT
Starship
Lot Starshipa wstrzymany. Jest nowa data startu
METEO
Ekrem Imamoglu
"W imię ludzkości, w imię sumienia...". Dramatyczny apel w sprawie Gazy
Świat
Tak wygląda plac po dawnym budynku
Dwóch strażaków nie żyje, winnych na razie brak. Rok po tragedii
Filip Czekała
Karol Nawrocki
To będzie kolejne weto prezydenta?
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica