"Z kobietami nie wygracie". Trzeci tydzień protestów

"Z kobietami nie wygracie"

W Łodzi o godzinie 17 około 100 osób zgromadziło się przed regionalną siedzibą PiS, gdzie od dłuższego czasu palą się znicze i stoją kwiaty składane przez protestujących. Jak zaznaczył jeden z uczestników zgromadzenia, zapalone znicze wyznaczają granicę, którą jego uczestnicy "odgradzają normalną Polskę od tego, co urządził nam rząd". Według zapowiedzi nieformalne "spacery" łodzian mają odbywać się w tym miejscu co poniedziałek, natomiast w czwartek planowany jest przejazd ulicami miasta w ramach protestu samochodowego.

Demonstranci wznosili okrzyki: "Myślę, czuję, decyduję", "Rewolucja jest kobietą", "Z kobietami nie wygracie", "Solidarność naszą bronią", "Rozdział państwa od Kościoła". - W Warszawie już są ruchy, by wycofać się z zakazu aborcji, nasza presja ma sens - mówiła jedna z demonstrantek. Po marszu ulicami: Warszawską, Mariacką i Staromiejską demonstranci wrócili na rynek. Stamtąd około 20.30 rozeszli się do domów. Według rzeczniczki katowickiej policji młodszej aspirant Agnieszki Żyłki, w demonstracji wzięło udział około 500 osób. - Było bardzo spokojnie - oceniła policjantka.

Pod hasłem "To jest wojna" protest Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odbył się w poniedziałek w centrum Białegostoku. Protest nie był liczny. Trwał około godzinę. Jego uczestnicy skandowali między innymi: "Rewolucja jest kobietą", "Chcemy wyboru nie terroru", "Chcemy lekarzy nie misjonarzy", "Precz z kaczorem dyktatorem", "Czarnek, idź do diabła". Odtwarzano piosenki, m.in. "Kocham wolność" zespołu Chłopcy z Placu Broni i "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

Nie reagowali na wezwania policji do rozejścia się i komunikaty dotyczące narażania się na odpowiedzialność karną. Policja legitymowała protestujących i filmowała przebieg demonstracji. Rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie protestujących głównie za tamowanie ruchu drogowego.

"Szkoła nie jest od tego, żeby kontrolować poglądy uczniów i nauczycieli"

W Kielcach protest odbył się pod siedzibą Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób - chodzi o zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sankcje dla nauczycieli za namawianie uczniów do udziału w protestach. - Szkoła nie jest od tego, żeby kontrolować poglądy uczniów i nauczycieli, którzy jeśli uczestniczą w protestach, to w czasie wolnym, bo są one organizowane wieczorem – powiedziała koordynatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Kielcach Małgorzata Marenin.

Podczas protestu odczytano również list od młodzieży wspierającej strajk kobiet. "My uczniowie, zwracamy się z odezwą do nauczycieli i nadzoru pedagogicznego, respektujcie nasze prawa gwarantowane przez Kartę Praw Dziecka, Konstytucję i Powszechną Deklarację Praw Człowieka. (…) Jesteśmy zastraszani, dostajemy upomnienia i uwagi. Za co? Za wyrażanie swoich poglądów. My uczniowie chcemy nadal się uczyć bez względu na obecną sytuację polityczną" – czytamy m.in. w liście. Podczas protestu zbierano również ubranka i inne potrzebne rzeczy dla matki dwojga niepełnosprawnych dzieci.