Prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy Marcina Romanowskiego

- Prokurator, kierując wniosek, powołał się na artykuł 41, paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z treścią tej normy sędzia ulega wyłączeniu w sytuacji, kiedy występują okoliczności uzasadniające wątpliwość, co do bezstronności sędziego orzekającego w konkretnej sprawie. Prokurator takie wątpliwości przedstawia i argumentuje - powiedziała.

Jak oświadczyła, "to jest sędzia wybrany przez Krajową Radę Sądowniczą, ukształtowaną ostatnimi czasy". - Natomiast nie mogę na tym etapie odnosić się szczegółowo do argumentacji wniosku. Z tą argumentacją najpierw powinien zapoznać się sąd, a szczególnie sędzia, który będzie podlegał wyłączeniu, bo przecież pan sędzia może sam również uznać po zapoznaniu się z naszym wnioskiem, że nie powinien orzekać w tej sprawie - dodała prokurator Adamiak.

Jak podkreślała, "decyzja należy do sądu". - Z mojego doświadczenia, a przez wiele lat byłam tak zwanym prokuratorem sądowym, wynika, że taki wniosek może być rozpoznany nawet w ciągu kilku godzin. My nie otrzymaliśmy wokandy z sądu, ten wniosek został poprzedzony własnymi ustaleniami czynionymi przez Prokuraturę Krajową, kto rzeczywiście został do orzekania w tej sprawie wyznaczony w drodze losowania - mówiła.

OKO.press: będzie decydował neosędzia

"Skoro neo-KRS jest nielegalna, to wadliwi są też nominowani przez nią neo-sędziowie i mogą nie gwarantować prawa do niezależnego procesu przed sądem ustanowionym ustawą. Prokuratura będzie musiała zdecydować, czy tę precedensową z uwagi na zakres immunitetu Rady Europy i ważną dla rozliczeń władzy PiS sprawę, rozpozna sędzia nominowany przez organ, który obsadził PiS" - napisał portal i przypomniał, że "prokuratura już kwestionuje status neo-sędziów, ale do tej pory robiła to w przypadku neo-sędziów SN".