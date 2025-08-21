Jest śledztwo w sprawie Instytutu Pileckiego. Chodzi o hotel w Szwajcarii

Kluczowe fakty:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przygląda się działalności szwajcarskiego oddziału Instytutu Pileckiego - instytucji powołanej za rządów PiS do badania historii XX-wiecznych totalitaryzmów.

Śledczy badają możliwą niegospodarność poprzednich władz Instytutu. Chodzi o usługi ekskluzywnych kancelarii prawnych, którymi posiłkowały się przy zakupie hotelu Schwanen w mieście Rapperswil.

W budynku, na który z budżetu państwa wydano 115 mln zł, działa dziś restauracja z kuchnią śródziemnomorską. Rząd w 2024 roku wycofał się z planów ulokowania w nim Muzeum Polskiego.

Waży się przyszłość tej inwestycji z czasów rządów PiS. Na stole wciąż leży opcja sprzedaży Schwanen i zamknięcia szwajcarskiej filii Instytutu.