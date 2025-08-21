Jest śledztwo w sprawie Instytutu Pileckiego. Chodzi o hotel w Szwajcarii

Kluczowe fakty:
- Prokuratura Okręgowa w Warszawie przygląda się działalności szwajcarskiego oddziału Instytutu Pileckiego - instytucji powołanej za rządów PiS do badania historii XX-wiecznych totalitaryzmów.
- Śledczy badają możliwą niegospodarność poprzednich władz Instytutu. Chodzi o usługi ekskluzywnych kancelarii prawnych, którymi posiłkowały się przy zakupie hotelu Schwanen w mieście Rapperswil.
- W budynku, na który z budżetu państwa wydano 115 mln zł, działa dziś restauracja z kuchnią śródziemnomorską. Rząd w 2024 roku wycofał się z planów ulokowania w nim Muzeum Polskiego.
- Waży się przyszłość tej inwestycji z czasów rządów PiS. Na stole wciąż leży opcja sprzedaży Schwanen i zamknięcia szwajcarskiej filii Instytutu.
- Równolegle toczy się spór polityczny. Krytycy Krzysztofa Ruchniewicza, nowego dyrektora, zarzucają mu, że niweczy dokonania tej instytucji.
Śledztwo, o którym mowa, ruszyło 28 lipca 2025 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Dotyczy działalności szwajcarskiej filii Instytutu Pileckiego, która funkcjonuje jako spółka Pilecki-Institut (Schweiz) GmbH.