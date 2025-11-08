Prokuratura przedstawia Ziobrze zarzuty. Do sprawy dołącza ABW

Posłowie zdecydowali, teraz decyzja sądu. Co dalej z Ziobrą? Źródło: TVN24

"Marszałek Sejmu RP przekazał Prokuraturze Krajowej uchwały Sejmu zezwalające na pociągnięcie posła Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokurator wydał już postanowienie o przedstawieniu Zbigniewowi Z. zarzutów popełnienia 26 przestępstw oraz postanowienie o jego zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu" - poinformował Dobrzyński.

"Wykonanie tego postanowienia zostało powierzone funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać" - dodał, zapowiadając, że "ciąg dalszy nastąpi".

Postanowienie prokuratury w sprawie Ziobry

W piątek wieczorem Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu oraz zgody na areszt dla Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości. Sejm poparł wszystkie 27 wniosków prokuratury - dotyczących postawienia zarzutów oraz zgody na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Na areszt musi się jeszcze zgodzić sąd.

Tego samego wieczoru na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat o postawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do siedziby Prokuratury Krajowej.

