Prokuratura: Romanowski prawdopodobnie przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej

Prokuratura Krajowa ma informacje uprawdopodobniające, że poseł PiS Marcin Romanowski przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej - przekazał w środę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Do sądu skierowano wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec niego - przekazała prokuratura. Śledczy zwrócili się też do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości.

- Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, że (Romanowski - red.) przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej - przekazał w środę rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. - To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie ENA - dodał.

Prokuratura Krajowa skierowała w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Jak tłumaczył Nowak, wniosek o wystawienie czerwonej noty został już przesłany do Sekretariatu Generalnego Interpolu we Francji. Jeśli Interpol zaakceptuje wniosek, poszukiwania obejmą niemal 200 krajów członkowskich. Na pytanie o możliwość odrzucenia wniosku przez Interpol, rzecznik PK odpowiedział, że prokuratura uważa zarzuty wobec Romanowskiego za wystarczające do uzasadnienia międzynarodowych poszukiwań.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, uzasadniając tę decyzję podczas briefingu, podkreślił, że wszczęte 12 grudnia poszukiwania ogólnokrajowe okazały się bezskuteczne i nie udało się ustalić miejsca pobytu Romanowskiego na terenie kraju.

Nowak, pytany podczas briefingu, mówił, że PK nie posiada informacji o aktualnym stanie zdrowia poszukiwanego posła. Obrona wcześniej przedstawiała dokumentację wskazującą na problemy zdrowotne, które miałyby uniemożliwiać jego udział w postępowaniach sądowych. Sąd, analizując te argumenty, nie uznał ich za wystarczające, aby odstąpić od działań.

Prokuratura: uzyskaliśmy informacje, iż przebywa na terenie Unii Europejskiej

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Marcina Romanowskiego. Poseł nie stawił się na posiedzeniu sądu. 12 grudnia prokurator kierujący śledztwem wydał list gończy za posłem podejrzewanym w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości (FS).

Romanowski prawdopodobnie na terenie UE

W liście gończym czytamy: "Z ustaleń Komendy Stołecznej Policji w Warszawie wynika, iż podejrzany może przebywać poza granicami kraju, prawdopodobnie na terenie jednego z państw Unii Europejskiej. Mając na uwadze powyższe ustalenia, prokurator wystąpił dziś do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Zgodnie z art. 607a k.p.k. w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz aresztowania.

"Z uwagi na dobro czynności poszukiwawczych na obecnym etapie nie udzielamy szerszych informacji o prawdopodobnym miejscu pobytu podejrzanego" - przekazały służby.

Czerwona nota Interpolu - wniosek już w Lyonie

W komunikacie PK dodała, że dzień wcześniej "prokurator skierował do Krajowego Biura Interpolu w Warszawie w Komendzie Głównej Policji wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Marcina Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu), wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty Interpolu.

"Komenda Główna Policji przekazała wniosek do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich. Czerwona nota stanowi informację, iż dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie" - czytamy.

Poszukiwanie w obszarze międzynarodowym

Informację o ENA prok. Korneluk potwierdził też wcześniej w środę w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Rogalą. - Dzisiaj zostanie złożony do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania za posłem Marcinem Romanowskim. Oprócz tego już wczoraj prokuratura złożyła wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu. To wszystko po to, aby poszukiwania Marcina Romanowskiego były łatwiejsze, również poza granicami naszego kraju - relacjonowała rano tego dnia reporterka TVN24.

Dodała, iż "śledczy mówią, że Romanowski najprawdopodobniej nie przebywa już w kraju".

Marcin Romanowski TVN24

Równocześnie prok. Korneluk w Trójce mówił też, że prokuratura nie ma obecnie dowodów, by postawić zarzuty w sprawie FS byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Wypisał się z placówki medycznej

Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe. Nie jest znane miejsce jego pobytu.

