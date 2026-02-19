Zmiana w "bastionie Ziobry i Święczkowskiego". Jak ją odczytywać?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej uważany jest za bastion Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego. Niedawna zmiana na stanowisku naczelnika wywołała spore poruszenie. Tym bardziej, że Tomasza Tadlę zastąpił Marek Wełna - w okresie rządów Ziobry zdegradowany z Prokuratury Apelacyjnej do Prokuratury Rejonowej w Nowej Hucie.

Z prokuratorem Markiem Wełną znamy się zawodowo z Krakowa od co najmniej dwudziestu lat. Przez ostatnią dekadę nie mieliśmy ze sobą kontaktu, ale bez trudu odnajduję numer telefonu i pytam, czy nadal jest aktualny. - Nie zmieniam go od 26 lat - odpowiada nowy naczelnik. Pytany, czy będzie sprzątał bałagan po poprzednikach odpowiada, że jeśli chodzi o sprzątanie, to poprawić należy warunki pracy śląskich prokuratorów, bo te są skandaliczne.