Pasławska o liberalizacji prawa aborcyjnego: mam przekonanie, że dojdziemy do kompromisu

Jestem bardzo zdeterminowana, aby zniwelować skutki haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Mam takie przekonanie, że dojdziemy do kompromisu - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Urszula Pasławska (PSL-Trzecia Droga). Dodała, że "każda strona będzie musiała się cofnąć i w miarę szybko przeprowadzimy ustawy, ustawę, która zliberalizuje prawo aborcyjne". Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej (KO) mówiła, że "przede wszystkim jako kobieta oczekuje skuteczności".

Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, została zapytana w czwartek "Faktach po Faktach" w TVN24 o spotkanie u wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego w sprawie projektów ustaw dotyczących aborcji. - Jestem bardzo zdeterminowana, aby doprowadzić do realizacji jednego z punktów umowy koalicyjnej i zniwelować skutki haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I mam takie przekonanie, że dojdziemy do kompromisu, do uzgodnienia - powiedziała.

- Każda strona będzie musiała się cofnąć i w miarę szybko przeprowadzimy ustawy, ustawę, która zliberalizuje prawo aborcyjne. Ważne jest to, że nikt wzajemnie się nie przekonywał do własnych racji - dodała. Jak mówiła, "to było spotkanie merytoryczne o tym, co możemy zrobić, gdzie, kto może się cofnąć, abyśmy mogli doprowadzić do realizacji ważnego dla kobiet postulatu".

Pytana, na ile PSL się cofnie w tej sprawie, powiedziała, że "będziemy już niedługo procedować kolejne ustawy". - Komisja Nadzwyczajna będzie procedowała kolejne ustawy, które zostały przedłożone do Komisji Nadzwyczajnej. Będziemy, mam nadzieję, wspólnie z Koalicją Obywatelską i całą koalicją 15 października głosować skuteczne rozwiązania - powiedziała.

Dopytywana o szczegóły, powiedziała, że "umówiliśmy się też na tym spotkaniu, że póki kropka nad i nie zostanie postawiona, póty nie będziemy nieoficjalnych czy półoficjalnych informacji przekazywać". - Zależy nam na skutecznym rozwiązaniu tego problemu, a nie gadaniu o tym - dodała.

Pasławska mówiła, że "nikt, ani jedna, ani druga strona nie przekonywała". - Tym bardziej, że ja mam liberalne poglądy, moi koledzy mają bardziej konserwatywne poglądy. I musimy znaleźć większość dla propozycji. Jestem bardzo zdeterminowana, by tą większość znaleźć i zliberalizować prawo aborcyjne. Dzisiaj na tyle, ile się da, ale mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie pełna liberalizacja - powiedziała.

Gajewska: trzeba postawić następne kroki

Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej (KO), mówiła, że "przede wszystkim jako kobieta oczekuje skuteczności". - I cieszy mnie to, że postawa po takim spotkaniu jest taka: nastawiamy się na pracę, na konkretne decyzje i na ich przeprowadzenie, a nie na toczenie polemiki publicznej na temat tego, co, gdzie, kto powiedział - dodała.

- Do tej pory zdarzało się, że dochodziło do tej polaryzacji na zewnątrz. Dla mnie dobrym krokiem jest to, że dzisiaj to spotkanie, a rozmawiałam ze swoimi koleżankami, które uczestniczyły w tym spotkaniu, odbyło się w spokojnej atmosferze, w sytuacji, w której wszyscy są przekonani do tego, że trzeba postawić następne kroki - powiedziała.

Spotkanie w sprawie projektów aborcyjnych

W środę w "Faktach po Faktach" wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska (KO) zapowiadała, że jest na czwartek umówiona z Piotrem Zgorzelskim, aby rozmawiać o projektach ustaw dotyczących aborcji. Według zapowiedzi w spotkaniu oprócz Wielichowskiej i Zgorzelskiego miała wziąć udział Monika Rosa (KO) i Dorota Łoboda (KO). - Będziemy próbowały przekonać pana marszałka, aby doszło do pierwszego czytania. Numer druku już jest nadany od dawna. Chcielibyśmy połączyć nasz projekt dekryminalizacji z projektem Trzeciej Drogi - dodała.

- Jestem jutro do dyspozycji. (...) Pani marszałkini przyjdzie z koleżankami, będziemy rozmawiać. Jest na to przestrzeń - odpowiedział Piotr Zgorzelski, który również był gościem "Faktów po Faktach".

- Chodzi o to (też), żeby z tego pierwszego czytania (projekt ustawy - red.) nie trafił do kosza, tylko żeby trafił do pracy komisji - dodała Wielichowska.

