Projekt w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej skierowany do dalszych prac w komisjach

Sejm odrzucił w głosowaniach dwa wnioski - o odrzucenie projektu i o skierowanie go niezwłocznie do drugiego czytania - złożone podczas marcowej debaty nad tą propozycją. Oznacza to, że projekt trafił teraz do prac w sejmowych komisjach sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych.