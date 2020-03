CKE zdradza szczegóły próbnych egzaminów ósmoklasisty i matur

Uczniowie rozwiązują zadania egzaminacyjne, a następnie wysyłają je nauczycielom mailem – tak według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mają przebiegać próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne. CKE apeluje, by nie wystawiać z nich ocen.

Zainteresowane szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbę dla ósmoklasistów od 30 marca do 1 kwietnia. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.