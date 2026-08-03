Polska Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby Aleksandra Sapeta |

Kotecki: prezydent wydał trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że zgodnie z "utartą praktyką" kancelaria prezydenta nie podaje imion i nazwisk osób, wobec których zastosowano prawo łaski.

Decyzje podpisane przez Karola Nawrockiego przedstawił w trakcie briefingu prasowego sekretarz stanu Mateusz Kotecki. Jak podkreślił, prezydent do tej pory zastosował prawo łaski wobec siedmiu osób i odmówił udzielenia tego prawa pięciu osobom.

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Kogo ułaskawił prezydent Karol Nawrocki?

Pierwsza decyzja o ułaskawieniu dotyczy postępowania wszczętego w trybie "na żądanie prezydenta" - poinformował Kotecki. - Prezydent zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary pozbawienia wolności oraz środków związanych z okresem próby i zarządzeniem zatarciem skazania - mówił w trakcie konferencji. Jak dodał, osoba, wobec której prezydent zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania.

Wśród motywów ułaskawienia prezydencki minister wymienił względy humanitarne, w tym "podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z nim stan zdrowia", a także: "ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, incydentalny charakter czynu połączony z dotychczasowym sposobem życia, a zwłaszcza ponadprzeciętnymi zasługami między innymi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce".

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Drugie postępowanie ułaskawieniowe również zostało wszczęte w trybie "na żądanie prezydenta". W tym przypadku "prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcia skazania". Jak poinformował Kotecki, osoba, wobec której zastosowano prawo łaski, została skazana za wykroczenie z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to jest: "przebywanie w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu". Wśród powodów decyzji prezydenta, minister wymienił: "pozytywną opinię środowiskową, incydentalny charakter czynu oraz ustabilizowany tryb życia"

W trzecim przypadku, jak mówił Kotecki, doszło do rozpoznania dwóch wniosków prokuratora generalnego, a pozytywne opinie w sprawie wydały sądy pierwszej i drugiej instancji. Jak dodał, prezydent zastosował prawo łaski poprzez warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby pięciu lat, z ustanowieniem dozoru kuratora sądowego. Osoba ta została skazana za zabójstwo z rozbojem i rozbój.

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta o powodach przyznania prawa łaski wobec trzech osób Źródło: TVN24