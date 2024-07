"Wołodymyr mi powiedział". Prezydent o okolicznościach wizyty Orbana w Moskwie

Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy w Waszyngtonie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną mówił, że premier Węgier Viktor Orban nie powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że po wizycie w Kijowie udaje się do Moskwy. Dodał, że "w sprawach polityki zagranicznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukrainę, to Polska i Węgry prowadzone przez Viktora Orbana to są dzisiaj dwa zupełnie biegunowe podejścia".

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Waszyngtonie na szczycie NATO, który potrwa od wtorku do czwartku. W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną mówił o rocznicach związanych z tym szczytem.

- Po pierwsze to jest bardzo ważna rocznica. 75 lat od czasu podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego i 25 lat naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim. I z całą pewnością, gdybyśmy my nie byli dzisiaj częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza od 25 lat, a Rosja była tą dzisiejszą Rosją i sytuacja wyglądałaby tak, jak wygląda, czyli że Rosja zaatakowała Ukrainę i prowadzi tam pełnoskalową agresję, grożąc zresztą też i reszcie Europy, to na pewno bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niż jesteśmy - powiedział.

Prezydent: Orban nie powiedział Zełenskiemu, że udaje się do Moskwy

Prezydent w "Faktach po Faktach" w TVN24 odniósł się też do niedawnej wizyty w Moskwie premiera Węgier Viktora Orbana, który najpierw udał się do Kijowa, a później właśnie do stolicy Rosji.

- W sprawach polityki zagranicznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukrainę, to Polska i Węgry prowadzone przez Viktora Orbana to są dzisiaj dwa zupełnie biegunowe podejścia. Polska ma jasne, zdecydowane stanowisko od pierwszego dnia, a właściwie zanim ta agresja rosyjska się zaczęła - mówił dalej.

Jednocześnie Andrzej Duda przyznał, że "to prawda, że Viktor Orban nie uprzedził Wołodymyra Zełenskiego o tym, że wybiera się do Rosji". - Bo ja rozmawiałem wczoraj (w poniedziałek - red.) z Wołodymyrem Zełenskim długo, zresztą też długo w cztery oczy i Wołodymyr mi powiedział, że absolutnie go o tym nie uprzedził, że po prostu wsiadł w samolot i poleciał do Moskwy - powiedział polski prezydent.

Dodał, że to "pokazuje niestety w jakim kierunku zmierza węgierska polityka zagraniczna".

Prezydent: Rosja dopuściła się kolejnego barbarzyńskiego ataku

Andrzej Duda odniósł się także do poniedziałkowego ataku rakietowego na Kijów, który przypuściły rosyjskie służby. Pocisk Ch-101 uderzył w największy szpital dziecięcy w kraju, Ochmatdyt.

Mówił, że "Rosja dopuściła się kolejnego brutalnego, barbarzyńskiego ataku na obiekty cywilne na Ukrainie".

- To pokazuje jaką wojnę w istocie Rosja prowadzi i jakim napastnikiem jest dzisiaj Rosja. I to tylko stanowi kolejny argument, niestety, (...), dany nam tutaj do ręki na szczyt NATO w Waszyngtonie, żeby powiedzieć: "słuchajcie, Rosja dzisiaj wymaga tego, żeby twardo stanąć po prostu przeciw niej".

Prezydent: zostają stworzone instytucje, które będą miały charakter natowsko-ukraiński

Prezydent był też pytany na co konkretnie Ukraina może liczyć po rozpoczynającym się szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Andrzej Duda potwierdził, że "niestety" na tym szczycie Ukraina nie będzie mogła liczyć na zaproszenie do Sojuszu, ale wskazywał, że w komunikacie po zakończeniu szczytu może pojawić się zdanie o nieodwracalności drogi Ukrainy do NATO.

- Zdanie się pojawi, natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim zostają stworzone instytucje, które będą miały charakter natowsko-ukraiński. Taką instytucją będzie Centrum JATEC w Polsce, które powstaje w tej chwili w Bydgoszczy. Ostateczne zatwierdzenie tego przez Sojusz Północnoatlantycki nastąpi właśnie w czasie tego waszyngtońskiego szczytu - powiedział.

- To ważne dla nas, że to będzie u nas w naszym ośrodku szkoleniowym w Bydgoszczy, gdzie dzisiaj jest Centrum Doktryn i Szkolenia Wojska Polskiego. Tam to centrum jest już w tej chwili tworzone i będzie tworzone przez najbliższe lata. Mamy nadzieję, że w efekcie będzie ono samodzielną instytucją Sojuszu Północnoatlantyckiego, która będzie miała taki profil właśnie joint, czyli wspólny, połączony, ukraińsko-natowski - kontynuował prezydent.

Prezydent o "mocnej możliwości hipotetycznej" dotyczącej wsparcia Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda był też pytany czy istnieje możliwość, aby sojusznicy w ramach NATO zgodzili się na zestrzeliwanie pocisków nad Ukrainą, które lecą z Rosji.

- To jest hipotetyczna możliwość, którą dyskutowaliśmy między innymi w Paryżu w czasie spotkania organizowanego przez Emmanuela Macrona kilka tygodni temu, kiedy, przypomnę, Emmanuel Macron proponował, żeby wysłać siły zbrojne państw natowskich na Ukrainę. Ja byłem wobec tego bardzo sceptyczny. Powiedziałem, że oczywiście są różne możliwości wspierania Ukrainy, również dosyć mocne - mówił Andrzej Duda.

- Taką mocną możliwością hipotetyczną, gdyby Ukraina wyrażała na to zgodę, byłaby możliwość zestrzeliwania lecących nad Ukrainą rakiet rosyjskich, ale zestrzeliwania z terytorium czy z przestrzeni powietrznej państw natowskich. Nie mówiłem, że konkretnie Polski. Mówiłem, że jest taka hipotetyczna możliwość i ta możliwość rzeczywiście w kontekście ogólnego wsparcia dla Ukrainy jest w tej chwili rozważana, jest w tej chwili dyskutowana - przekazał prezydent.

- Rzeczywiście jest tak, że Ukraińcy tego chcą, ale to jest poważna decyzja, choć ona wcale nie oznacza wkroczenia NATO na terytorium Ukrainy - podkreślił prezydent.

