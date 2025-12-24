"Istnieje potęga, która powstrzymuje zło". Premier złożył Polakom świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia od premiera Donalda Tuska

- Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc, dlatego co roku ich wyczekujemy. Dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne - powiedział premier Donald Tusk w nagraniu wideo. - Codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. "Świat zwariował" ileś razy każdy z nas to powtarzał w mijającym roku - dodał.

Premier zwrócił uwagę, że "kłamstwo, nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę". - Zbrodniarze wojenni czują się bezkarni, zdrajcy udają patriotów, a agresorzy chcą coraz więcej władzy. Ofiary są wyszydzane. To od nich w świetle kamer żąda się pieniędzy i upokarzającego hołdu - wspomniał.

Premier Donald Tusk Źródło: TVN24

- Bezczelność, pogarda, przemoc. Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? Jest na to jeden niezawodny sposób i właśnie święta to przypominają. Istnieje potęga, która powstrzymuje zło. Ta potęga jest w naszych sercach i nazywa się miłość i dobro - zwrócił uwagę.

Donald Tusk podkreślił, że w święta "na własne oczy widzimy, że nie jesteśmy z tym sami". - Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy: przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat - ocenił.

- Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą nam światło, miłość i odwagę. Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani - dodał.

