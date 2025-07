Tusk o "złej kondycji psychicznej" prezydenta i "haniebnych" słowach Brauna

Donald Tusk o wypowiedziach Andrzeja Dudy Źródło: tvn24

Premier Donald Tusk był pytany o słowa Grzegorza Brauna w czwartek na pokładzie samolotu wracającego do Polski po konferencji dot. odbudowy Ukrainy w Rzymie. Europoseł wybrany z list Konfederacji zanegował Holokaust. - To jest hańba - ocenił szef rządu.

- Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi, z takimi twarzami, takimi działaniami - dodał. Ocenił też, że jest to "antysemicka obsesja Brauna".

Tusk: moja rekomendacja jest taka, żeby działać twardo

Premier przywołał ostatnie wydarzenia na granicy i w Zamościu, mówiąc o "nagonkach na ludzi o innym kolorze skóry". - Mnie też to czasem irytuje, jeżeli widzę, że prokuratura to robi wolno, albo nieśmiało, albo Straż Marszałkowska czy policja działają z ostrożnością, bo to jest eurodeputowany albo poseł. Nie wydam polecenia policjantowi czy prokuratorowi, ale moja rekomendacja jest taka, żeby działać twardo i zdecydowanie i nie zważać na pozycję zważać na pozycję osób, które łamią prawo - wskazał.

Zaapelował też do wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, wymieniając prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, żeby "nie kokietowali, nie współgrali z tą paskudną atmosferą, jaką wytwarzają ludzie typu Braun czy (Robert Bąkiewicz)".

- Każdy, kto ma gotowość mówienia o sobie, że jest polskim patriotą, musi pokazać dobrą twarz polskiego patriotyzmu. I nie może być akceptacji, zgody, czy gry politycznej wokół tych spraw, bo będziemy się wstydzić wszyscy do końca życia za to, że wśród nas są tacy ludzie, którzy robią takie rzeczy - podkreślił Tusk.

Prezydent Andrzej Duda o wyrzucaniu sędziów i wieszaniu za zdradę Źródło: "Fakty" TVN

Tusk o wywiadzie prezydenta: w złej kondycji psychicznej kończy

Premier komentował też słowa prezydenta Andrzeja Dudy o sędziach. - Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "Wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda - powiedział prezydent w środę.

Tusk powiedział, że odsłuchał całego wywiadu, bo myślał, że ten fragment jest wyjęty z kontekstu. - To, że aż takie myśli przychodzą panu prezydentowi Dudzie do głowy, to świadczy o tym, że w złej kondycji kończy swoją prezydenturę. W złej kondycji psychicznej - mówił.

- To było po prostu bardzo paskudne i wyjątkowo niemądre. Tak naprawdę nie do wytłumaczenia. Szkoda, wolałbym, żeby prezydent kończył w lepszym stylu - dodał szef rządu.