"Jesteśmy po bombie atomowej, jeżeli chodzi o stan państwa i praworządności"

Apelowałabym do przyszłego rządu, żeby ufać ekspertom, którzy przez ostatnie lata myśleli o tym, jak polską praworządność naprawić, a nie podążać za jakąś kalkulacją polityczną - powiedziała w "Faktach po Faktach" mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy". We wtorek członkowie Inicjatywy "Wolne Sądy" spotkali się z liderem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. - PiS nas odzwyczaił od tego rodzaju spotkań - przyznała.

"Premier Tusk mówiąc o tym, że odblokuje środki z KPO, nie mylił się"

We wtorek członkowie Inicjatywy "Wolne Sądy" spotkali się z liderem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. - PiS nas odzwyczaił od tego rodzaju spotkań. To było spotkanie o praworządności, o wartościach i o diagnozie państwa. Każdy odpowiedzialny lider, który chce przywracać porządek w państwie, zaczyna od diagnozy tego, co zostało zniszczone. My jako "Wolne Sądy" przez ostatnie sześć lat aktywnie hamowaliśmy zapędy władzy i teraz dostaliśmy szansę przedstawienia panu premierowi tego co zostało zniszczone, co trzeba naprawić - tłumaczyła mec. Gregorczyk-Abram.