Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prawda, panie prezydencie?". Tusk pisze o "szkodzeniu Ojczyźnie"

Karol Nawrocki
Nawrocki: Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA
Źródło: TVN24
Donald Tusk zarzucił Karolowi Nawrockiemu "niestosowne" zachowanie. Określił tak "nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt". W ostatnich dniach w czasie zagranicznych wyjazdów prezydent był pytany o słowa Tuska na temat Donalda Trumpa. I nie szczędził wtedy krytycznego komentarza.

Premier Donald Tusk zwrócił się we wtorek wieczorem na X do prezydenta Karola Nawrockiego. "Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?" - napisał.

Wpis ten udostępnił prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz i opatrzył komentarzem: "Obrażanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa było karygodne. Brak refleksji i przeprosin źle świadczy o Pańskiej odpowiedzialności za słowa. Prawda, Panie Premierze?".

Powraca wypowiedź sprzed lat. Nawrocki krytykuje Tuska

Podczas spotkania z wyborcami w Bytomiu w marcu 2023 roku - a więc kiedy Trump nie był prezydentem USA, a Tusk nie był premierem - Tusk został zapytany, czy podtrzymuje swoją opinię sprzed lat, że Trump jest zależny od Moskwy.

Odparł wtedy, że "Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji". - To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskich służby 30 lat temu - dodał.

Ta wypowiedź została w ostatnich dniach przypomniana w przestrzeni publicznej. W piątek rano podczas konferencji prasowej pracownik propagandowej Telewizji Republika zapytał premiera, czy żałuje swoich słów z 2023 roku.

- Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem. Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją waszyngtońską - przekonywał premier. Jak dodał, Trump jest "wymagającym i trudnym partnerem, nie tylko z mojego punktu widzenia, wszyscy o tym wiemy".

I o te właśnie słowa prezydent Karol Nawrocki został zapytany podczas jego konferencji w czasie wtorkowej wizyty w Helsinkach. Z pytaniem zwrócił się znów pracownik tuby propagandowej PiS.

- Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA. Ubliżył narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta. Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć. Uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka szkodzące Polsce - odparł Nawrocki.

NAWROCKI
Nawrocki: Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA
Źródło: TVN24

Ale nie był to pierwszy raz, kiedy TV Republika zwróciła się do Nawrockiego o komentarz w tej sprawie.

W piątek, 5 września, prezydent podczas briefingu w Watykanie został poproszony o komentarz. Wtedy pracownik zasugerował, że szef rządu powiedział, iż "nie żałuje obrażania Donalda Trumpa w przeszłości". - Obrażanie prezydenta największego mocarstwa na świecie i naszego wielkiego partnera, a więc Stanów Zjednoczonych i prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest tym, co nie przystoi polskiemu politykowi, który zajmuje ważne funkcje - ocenił wtedy prezydent.

Zaznaczył jednocześnie, że nie słyszał słów premiera w tej sprawie.

- Natomiast z całą pewnością było to i nieprzezorne, i niepotrzebne, i nie służy to państwu polskiemu - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/adso

Źródło: TVN24, Onet, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKarol NawrockiDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Foka
"Akurat wybrała się aż do Utrechtu"
METEO
imageTitle
Trener Polaków wzruszony i dumny. "Mamy wspaniałą drużynę, jesteśmy na szczycie"
EUROSPORT
Ostrzeżenia przed burzami
Gdzie jest burza? Tu nadal grzmi
METEO
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
WARSZAWA
imageTitle
Koszmar Marcina Bułki. W tym sezonie może już nie zagrać
EUROSPORT
Jan Komasa ze swoimi aktorami podczas premiery "Dobrego chłopca" w Toronto
"Neogotycka baśń" i "halucynacyjny totalitaryzm". Komasa i Adamik zwrócili na siebie uwagę w Toronto
Kultura i styl
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Polski klub zaskoczył. Pozyskał triumfatora Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Kolejka tirów, Koroszczyn
Zamknięta granica. "Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o "chłopcach w krótkich spodenkach". "To nie jest ring"
imageTitle
Polacy odpadli, ale kapitan ma już następny cel
Najnowsze
Marcin Przydacz
Przydacz skrytykował Sikorskiego, minister odpowiada. "Chciałbym tylko przypomnieć..."
Moskwa, Rosja
Strach na Kremlu. Ukryte dane pokazują, co się dzieje
Świat
Wizyta Karola Nawrockiego w USA
Sikorski o "nadmiarze służalczości". "Rozgrywanie polskiej polityki przy pomocy obcych dworów"
salon ford auta samochody shutterstock_2671336813
Gigantyczna akcja serwisowa. Dotyczy 1,5 miliona pojazdów
BIZNES
Radosław Sikorski
Manewry, które "stanowią zagrożenie" i "sugestia do Łukaszenki, że miarka się przebrała"
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
WARSZAWA
OTREBA
"Incydent" w największym banku w Polsce
BIZNES
Kałuża
Nocą czekają nas lokalne opady i mgły
METEO
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
WARSZAWA
imageTitle
Komentator Eurosportu wyróżniony. Powalczy o Telekamerę
EUROSPORT
shutterstock_2117581991
Nowy system płatności w Polsce
BIZNES
szpital lozko korytarz
Zjedli grzyby. 88-letnia kobieta zmarła, jej mąż w szpitalu
Olsztyn
shutterstock_2556367821
28 września. Wybory, które "zdecydują o bezpieczeństwie całej Europy"
Świat
46-latek był poszukiwany od 2006 roku za brutalne napady
Krępowali, bili pięściami i młotkiem. Skazany ukrywał się 19 lat
Lublin
imageTitle
Gwiazda NBA pogrążyła Polaków. Wyjątkowe osiągnięcie młodego Turka
EUROSPORT
Lato, chmury, burza, gorąco
IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
Wniosek o płatność z KPO złożony. Kiedy będą pierwsze pieniądze?
"Skończyłem właśnie negocjacje". Potężny przelew dla Polski
BIZNES
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Przywódcy Hamasu przeżyli, ale zginął syn jednego z nich
Świat
imageTitle
Protestujący nie ustępują. Kolejny etap Vuelty z problemami
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica