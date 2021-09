Afgańczycy relokowani z bazy Ramstein są w Polsce

Dwa samoloty z grupą Afgańczyków wylądowały w nocy z piątku na sobotę na poznańskim lotnisku. 114 osób ewakuowanych z Kabulu przyleciało do Polski z amerykańskiej bazy wojskowej w niemieckim Ramstein i trafi do jednego z poznańskich hoteli. - Jesteśmy gotowi do wszelkiej pomocy, jaka będzie oczekiwana zarówno ze strony osób, które zostały ewakuowane, jak i ze strony Paktu Północnoatlantyckiego - zapewnił szef Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda.

Relokowani Afgańczycy już w Polsce

"Te osoby cały czas są na celowniku talibów"

Pytany o to w jaki sposób zostanie wytypowanych 50 osób, które będą mogły pozostać w Polsce, powiedział, że według założeń, nawet jeżeli liczba chętnych będzie większa to "jako kraj jesteśmy w stanie wedle bieżących potrzeb zabezpieczyć więcej tych miejsc". - To jest liczba umowna. Jesteśmy gotowi do wszelkiej pomocy, jaka będzie oczekiwana zarówno ze strony osób, które zostały ewakuowane, jak i ze strony Paktu Północnoatlantyckiego – powiedział.