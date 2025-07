Polak wraca na Ziemię. "W tym momencie prawdopodobnie zakładają skafandry"

"Jestem smutny, że misja dobiega końca" Źródło: TVN24

Niedziela była ostatnim pełnym dniem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Polak osiągnął wszystkie priorytetowe cele misji IGNIS i pożegnał się z astronautami pozostającymi w kosmosie.

Sławosz Uznański-Wiśniewski spędził ponad dwa tygodnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Jak podały Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Axiom Space i Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), procedura oddokowania kapsuły Dragon ma rozpocząć się najwcześniej o godzinie 13.05.

Jak czytamy w raporcie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), priorytetowe cele misji naukowo-technicznej IGNIS zostały wykonane w stu procentach. Uznański-Wiśniewski poświęcił na realizację tych celów 95 godzin, w tym na 12 polskich eksperymentów (jeden jest realizowany głównie na Ziemi i jego przeprowadzenie nie wymagało angażowania czasu polskiego astronauty na ISS) oraz cztery eksperymenty ESA.

Po zwodowaniu kapsuły u wybrzeży Kalifornii, polski astronauta poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

