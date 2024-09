Most w Głuchołazach zniszczony. "Miasto jest praktycznie całkowicie zalane"

Dramatyczna sytuacja w Głuchołazach. Najpierw doszło do przerwania wałów na Białej Głuchołaskiej, a niedługo potem woda zabrała tymczasowy most i zniszczyła sąsiedni, który był w budowie. Woda wdarła się do miasta. Ludzie są ewakuowani ze swoich mieszkań i domów. Odwołano zajęcia w szkołach.

W niedzielę sytuacja stała się dramatyczna, gdy najpierw woda przerwała wał obok mostu tymczasowego i zaczęła zalewać miasto, a niedługo później runął tymczasowy most.

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło zdjęcie zniszczonego mostu. "Most w Głuchołazach został zerwany pod naporem wody. Uszkodzeniu uległa też konstrukcja sąsiedniego, budowanego mostu na DK40" - poinformowano w komunikacie.

Do miasta wdziera się woda. Płynie szybkim nurtem. Część mieszkańców stara się w pośpiechu zabezpieczyć swoje dobytki. Strzelin 998 opublikował krótkie nagraniem, na którym widać zalane wodą ulice.

Głuchołazy, ul. Sobieskiego. Woda wdarła się do miasta Strzelin998

Jak powiedział st. kapitan Paweł Kolera, oficer prasowy KW PSP w Opolu, obecnie coraz więcej osób prosi o pomoc w ewakuacji z zalanych posesji.

"Miasto jest praktycznie całkowicie zalane. Otrzymujemy informacje o braku prądu i zerwanej łączności telefonii stacjonarnej na terenie miasta. Mamy coraz więcej wezwań z prośbą o umożliwienie ewakuacji, jednak poruszanie się po zalanych wodą ulicach jest utrudnione i realizowane praktycznie jedynie przy pomocy ciężarówek, mających odpowiednio wysokie zawieszenie. Most tymczasowy nadal stoi, jednak nie jesteśmy w stanie w tej chwili ocenić, jaki jest jego stan. Zrobiliśmy wszystko, co tylko było w naszej mocy. Możemy mieć tylko nadzieję, że opady ustaną i napór wody się zmniejszy" - powiedział strażak.

Ratownicy apelują, by dzwonić na linie alarmowe wyłącznie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Proszą o zwracanie uwagi na poziom wody przy budynkach i wzywanie pomocy w sytuacji, gdy agresywnie napierająca woda może spowodować podmycie ścian.

Woda uszkodziła też sąsiedni most

Jak poinformował st. kapitan Paweł Kolera z KW PSP w Opolu, napierająca woda zniszczyła nie tylko most tymczasowy, ale uszkodziła budowaną w jego sąsiedztwie konstrukcję docelowej przeprawy przez rzekę. "W tej chwili nie wiemy, jaki wpływ na sytuację powodziową w mieście i poniżej będzie miało zerwanie mostu" - powiedział strażak.

Sytuacja na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska jest krytyczna. Stan alarmowy kilkudziesięciu rzek przekroczył stan alarmowy. Trwają ewakuacje mieszkańców niektórych zagrożonych miejscowości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej.

Walka o most trwała kilkadziesiąt godzin

Służby starały się umocnić konstrukcję mostu tymczasowego nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach (Opolszczyzna). Na jezdnię wysypano kostkę kamienną, której ciężar miał dociążyć i ustabilizować przyczółki przeprawy. Istniało jednak ryzyko, że woda uszkodzi most i przeleje się przez wały. Ze względu na ukształtowanie terenu będzie mogła wrócić do swojego koryta dopiero po zalaniu Bodzanowa i Świętowa.

Wezwanie do ewakuacji

Dlatego burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz wezwał wszystkich mieszkańców z terenów zagrożonych (mieszkających w pasie do 200 metrów od rzeki) do natychmiastowej ewakuacji. - Gdy zawyją syreny alarmowe, może być już za późno - powiedział Szymkowicz.

Syreny zawyły ok. godziny 6.25. - Niestety spełniły się czarne scenariusze - powiedział burmistrz miasta po godzinie 6.00. - Z najbardziej zagrożonych ulic trwa ewakuacja 400 osób. Część sama się ewakuowała. W tej chwili nie ma dobrowolnej ewakuacji, wyprowadzamy każdego, czy chce czy nie chce - musi opuścić lokal.

Ratownicy obawiają się, że zerwanie mostu przez wodę może spowodować duże szkody poniżej przeprawy, a jednocześnie umożliwi zalanie miasta.

- Jeżeli ten most puści, wtedy rzeka zacznie płynąć w kierunku, którego nikt nie zna - mówił na antenie TVN24 reporter Maciej Warsiński.

Reporter musiał przerwać relację ze względów bezpieczeństwa

Po godzinie 8 w niedzielę reporter TVN24 relacjonował, że podstawiony autobus raz po raz ewakuuje mieszkańców kamienic. Jak mówił, ulica Sikorskiego prowadząca do mostu "jest już całkowicie zalana". - Z minuty na minutę jest coraz gorzej - powiedział Warsiński.

W pewnym momencie zwrócili się do niego funkcjonariusze policji i musiał przerwać relację z miejsca, w którym się znajdował. Wyjaśniał, że został poproszony przez policję o odejście z tego miejsca w położone wyżej ze względów bezpieczeństwa.

Reporter TVN24 musiał przerwać relację ze względów bezpieczeństwa TVN24

Odwołane lekcje w szkołach

Jak poinformował burmistrz Głuchołaz, w dniach 16 i 17 września odwołanie zostały zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy.

Zamknięty most

Z powodu wysokiego stanu wody na rzece Osobłodze zamknięto też inny most w ciągu drogi krajowej nr 40, łączącej Prudnik z Głogówkiem - poinformował dyżurny GDKKiA w Opolu. Przejazd przez most w Mochowie jest zamknięty do odwołania. Policja wyznaczyła objazdy w obydwu kierunkach drogami wojewódzkimi przez Białą - Krapkowice-Głogówek.

6,5 tysiąca interwencji

Straż pożarna tylko w sobotę do godz. 22 interweniowała prawie 6,5 tys. razy. Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał, że najwięcej interwencji związanych z usuwaniem skutków opadów, deszczu oraz silnego wiatru miało miejsce w województwach: śląskim - 2646, dolnośląskim - 2034, opolskim - 505, małopolskim - 314, łódzkim - 182, wielkopolskim - 178 i 15 interwencji na Mazowszu. Liczba żołnierzy w gotowości do pomocy w związku z sytuacją powodziową została zwiększona o półtora tysiąca - do czterech tysięcy. Około 500 żołnierzy już jest zaangażowanych w działania m.in. w Głuchołazach i Kotlinie Kłodzkiej – podał w sobotę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Autorka/Autor:mp, akr, ms/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl