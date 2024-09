Rząd chce wprowadzić stan klęski żywiołowej - co to oznacza?

Podstawowym celem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w przypadku powodzi jest zapobieganie jej skutkom oraz ich usunięcie. Wprowadzenie go powoduje zmiany w podziale kompetencji między organami władzy. W czasie stanu klęski żywiołowej i 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być także przeprowadzane wybory. Co jeszcze może zmienić rozporządzenie o stanie klęski żywiołowej?

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak tłumaczył w TVN24, że "stan klęski żywiołowej nie ma na celu podnoszenia jakiegoś dodatkowego alertu". - Ma przede wszystkim wysłać dobrą informację do mieszkańców, do samorządu, do wszystkich instytucji, które zajmują się ratowaniem i przyszłą odbudową, że będzie łatwiej - wyjaśniał w "Rozmowie Piaseckiego" w poniedziałek. Według ministra infrastruktury wprowadzenie takiego stanu na terenach objętych powodzią ułatwi i przyspieszy niezbędne procedury. "To także podwyższenie rygoru wykonalności określonych decyzji, (...) ułatwienie współpracy między instytucjami oraz między instytucjami i osobami fizycznymi" - wyjaśnił.