Jakie powiaty są objęte stanem klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej - czym jest?

Stan klęski żywiołowej. Co oznacza dla mieszkańców

W środę, podczas spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk powiedział, że dostał "dramatyczną informację, że to, co najbardziej potrzebne powodzianom, jest wyraźnie droższe niż było przed powodzią", dlatego będzie "prosił ministra finansów, żeby mi pomógł w dokładnej ocenie, czy potrzebne jest użycie narzędzi w sprawie cen". - W razie potrzeby rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby - podkreślił Tusk. - Uprzedzam wszystkich, którzy spekulują czy usiłują zarobić na powodzi i na tragedii ludzkiej. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi. I użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi - dodał.