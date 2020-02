Intencja jest taka, żeby przekazać pieniądze na propagandę i hejt. My proponujemy co innego - dwa miliardy na onkologię - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentował w ten sposób projekt nowelizacji, zgodnie z którą media państwowe mają dostać blisko dwa miliardy złotych z budżetu państwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos przekonywał, że "budżet jest o ponad 100 miliardów złotych większy niż w czasach rządów PO-PSL, więc wszystko jest proporcjonalnie".

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenił, że "to jest kompletnie irracjonalne, żeby dotować telewizję rządową na propagandę, na hejt, na promowanie tylko jednego kandydata (w wyborach prezydenckich - red.) Andrzeja Dudy". - Intencja tej ustawy jest taka, żeby tylko i wyłącznie na to przekazywać pieniądze, a nie na misję publiczną - stwierdził.

- My proponujemy co innego - dwa miliardy na onkologię. Po to, żeby ratować dzieci chore na nowotwory, żeby szybko diagnozować, pomagać też osobom dorosłym w trakcie procesu terapeutyczno-leczniczego - powiedział Kosiniak-Kamysz.