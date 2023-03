Posłanki Lewicy o wyroku wobec Justyny Wydrzyńskiej: wydaje się, że Zjednoczona Prawica dzisiaj najbardziej boi się kobiet

czytaj dalej

Gwiazda Wolfa-Rayeta WR 124 została uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. To rzadko obserwowane ciało niebieskie stanowi stadium przejściowe pomiędzy klasyczną gwiazdą a supernową. Jego śledzenie pozwoli naukowcom lepiej poznać procesy, jakie towarzyszą śmierci gwiazd oraz to, co po nich pozostaje.