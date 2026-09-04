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Afera Zondacrypto

Posłanka PiS Dominika Chorosińska szczeka w Sejmie. "Tak! To nie żart"

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Chorosińska szczeka kolko
Dominika Chorosińska "szczeka" w Sejmie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Piątek jest wyjątkowo gorącym dniem w Sejmie. Największe emocje wzbudziła dyskusja poprzedzająca głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta i ujawnione przez premiera Donalda Tuska fragmenty zeznań świadka w sprawie kryptoafery. Politycy zwrócili też uwagę na "nieartykułowane okrzyki" jednej z posłanek PiS. Uchwyciła to kamera TVN24.

Poseł PiS Marek Suski, komentując słowa premiera Donalda Tuska z Sejmu o wyjaśnieniach kluczowego świadka w sprawie Zondacrypto, powiedział, że to "kłamstwa Tuska".

- To czy to są zeznania, tego nikt nie wie, a z drugiej strony osoba, która jest oskarżona i może spędzić wiele lat za kratami, może kłamać pod dyktando władzy, która chce dopaść opozycję, która atakuje prezydenta. To jest po prostu niegodne premiera, żeby w ten sposób się zachowywać - przekonywał.

Marek Suski: czuję się osobiście obrażony

Zdaniem Suskiego "Tusk powinien podać się do dymisji po tych kłamstwach i oszczerstwach, które wymierzył przeciwko prezydentowi, prawicy". - Ja się czuję osobiście obrażony. Zostałem oskarżony, że jestem sterowany przez kogoś, to jest po prostu bezczelność, chamstwo i kłamstwo za kłamstwem - mówił.

Reporter TVN24 Radomir Wit pytał, czy PiS za swoich rządów próbowało uregulować rynek kryptowalut i bronić konsumentów. - My żeśmy próbowali i żeśmy podejmowali działania, prokuratura w tej sprawie miała możliwości działania - odpowiedział.

Uwagi Wita, że prokuratura za rządów PiS umarzała postępowania w tej sprawie, Suski zbywał. Odpowiadał na to, że "Tusk, kiedy była Amber Gold, kazał tą sprawę skręcić" i nie dopuszczał reportera TVN24 do głosu, a na koniec odszedł.

Suski o słowach Tuska w sprawie wyjaśnień dotyczących Zondacrypto: kłamstwa
Źródło: TVN24

Jan Grabiec o "nieartykułowanych okrzykach" posłów PiS

O słowa Tuska pytany był też szef kancelarii premiera Jan Grabiec. - Posłowie PiS-u sprawiają wrażenie, że są w jakimś ciężkim szoku rzeczywiście i takie nieartykułowane okrzyki wydawane z tamtej strony świadczą o dużym zdenerwowaniu - komentował.

Odniósł się do sytuacji, na którą zwrócił uwagę zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Napisał, że "w czasie wystąpienia wicepremiera (w sprawie kandydatury Macieja Berka do TK - red.) patoprawica zaczęła… szczekać". Kamera TVN24 uchwyciła posłankę PiS Dominikę Chorosińską szczekającą na sali Sejmu, a o zdarzeniu powiedział też z mównicy premier Donald Tusk.

Grabiec powiedział o posłach PiS, że "prokuratura zajmuje się ich kolegami, koleżankami, a oni nadal głosują, osłaniając przestępców przed odpowiedzialnością". - I, co najważniejsze chyba, nadal głosują w sposób, który uniemożliwia ochronę Polaków na przyszłość przed tego rodzaju przekrętami - powiedział, komentując kwestię prezydenckich wet do ustawy o kryptoaktywach. Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić weta Nawrockiego w tej sprawie.

- To jest niepojęte, zwłaszcza po ujawnieniu tego, że rzeczywiście dochodziło do czystej korupcji i płacenia politykom za roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami - ciągnął Grabiec. - Albo oni się odetną od tych, którzy uczestniczyli w tym procederze łapówkarskim w ich szeregach, albo wszyscy będą zapisani do partii Zondacrypto - dodał.

- Rzeczywiste jest pytanie, co robiła prokuratura Zbigniewa Ziobry, co robili sędziowie, neosędziowie związani ze Zbigniewem Ziobrą, dlaczego udzielali listów żelaznych przestępcom, dlaczego sprawy, mimo sygnałów KNF-u, były zamiatane pod dywan - wymieniał.

Zdaniem Grabca należy w tej sprawie "zostawić po prostu wolną rękę organom ścigania". - Tak, żeby oni krok po kroku wyjaśniali tę sprawę, stawiali zarzuty, zatrzymywali osoby odpowiedzialne, ujawniali nazwiska - powiedział.

Grabiec o "nieartykułowanych okrzykach" posłów PiS"
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Tagi:
Jan GrabiecMarek SuskiKryptowalutyKryptoaktywaDonald TuskSejm
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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