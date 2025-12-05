Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziś posiedzenie Sejmu w trybie tajnym. Co to oznacza?

|
Marszałek Włodzimierz Czarzasty otwiera posiedzenie Sejmu
Czarzasty o utajnionych obradach Sejmu. "Całą noc będziemy przygotowywali salę"
Źródło: TVN24
Sejm ma możliwość prowadzenia obrad w trybie tajnym. Premier Donald Tusk złożył wniosek o utajnienie części posiedzenia w piątek 5 grudnia. W jakich sytuacjach jest to możliwe? I co to oznacza?

Piątkowe posiedzenie Sejmu, które według harmonogramu miało rozpocząć się o godzinie 9.00, jest częściowo utajnione na wniosek premiera Donalda Tuska. Możliwość obradowania Sejmu w trybie tajnym przewiduje zarówno Konstytucja, jak i Regulamin Sejmu. Na wniosek Prezydium Sejmu (Marszałek i wicemarszałkowie) lub co najmniej 30 posłów, Sejm może uchwalić tajność obrad, jeżeli "wymaga tego dobro Państwa". Nad wnioskiem, który poprzeć musi bezwzględna większość z co najmniej połowy posłów (230), głosuje się bez udziału publiczności, mediów i bez transmisji.

Jak wygląda tajne posiedzenie Sejmu?

Na salę posiedzeń posłowie nie mogą wnosić telefonów. Odbywa się ono, podobnie jak głosowanie, bez udziału publiczności, prasy i nie jest transmitowane na żywo, jak ma to miejsce w przypadku posiedzeń w trybie jawnym.

Premier poinformował w czwartek na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie punktu piątkowych obrad Izby, podczas którego przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Jak przekazał później wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Prezydium Sejmu przegłosowało utajnienie pierwszej części obrad.

Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO), pytany o procedury związane z utajnieniem obrad Sejmu, poinformował PAP, że przed wejściem na salę plenarną, na utajnioną część obrad Sejmu, posłowie muszą zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia mogące nagrywać dźwięk lub obraz. Jak dodał, wyłącza się wszystkie systemy nagłaśniające na sali plenarnej i wstawia się systemy autonomiczne, czyli niepołączony z niczym system nagłośnieniowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To będzie się działo w Sejmie

To będzie się działo w Sejmie

Niejawna debata w sprawie immunitetu. Ważą się losy Macierewicza

Niejawna debata w sprawie immunitetu. Ważą się losy Macierewicza

Poseł o tajnym posiedzeniu

- Na salę obrad wchodzi się absolutnie bez niczego, to znaczy bez telefonów i wszystkiego innego, co w dzisiejszych, wysoce zaawansowanych technologicznie czasach, mogłoby mieć przekaźnik albo system nagrywający dźwięk lub wideo - powiedział Urbaniak.

Dodał, że praktycznie wygląda to w ten sposób, że każdy poseł od pracownika Kancelarii Sejmu dostaje kopertę, do której wkłada wszystkie rzeczy zbędne, czyli zegarki, długopisy, pióra i oczywiście telefon komórkowy. - W zamian dostaje taki numerek jak w szatni w przypadku okrycia wierzchniego - powiedział szef Komisji Regulaminowej. Według niego zapewne zostaną jeszcze przed salą plenarną ustawione dodatkowe bramki, a Straż Marszałkowska będzie sprawdzała, czy posłowie nie próbują wnieść jakiś niedozwolonych przedmiotów na salę obrad.

Wznowienie obrad w trybie jawnym zaplanowano o godz. 11:30. Marszałek Sejmu poinformował dziennikarzy w Sejmie, że na tym samym posiedzeniu, po części niejawnej, zaplanowano głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów.

Ostatni raz Sejm utajnił część obrad na początku sierpnia br., gdy zajmował się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska //az

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Polska
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Nowy architekt sali balowej Trumpa. Poprzednia firma "zbyt mała"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"
Zdrowie
Kaczyński
Jak PiS zagłosuje w sprawie kryptowalut? Kaczyński odpowiedział
Polska
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
Były poseł już nie jest starostą, PiS w koalicji z PSL
Michał Malinowski
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
BIZNES
pap_20250628_1KA
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek
Polska
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Świat
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
METEO
imageTitle
Debiut Tomasiaka przed własną publicznością. "Jeszcze nie czuję stresu"
EUROSPORT
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
WARSZAWA
40-latek wyszedł do policjantów z maczetą w ręku
Strzelał do gołębi, do policjantów wyszedł z maczetą
Katowice
1 godz 4 min
pc
Zjeżdża ze szczytów najwyższych gór. "Strach chroni przed popełnieniem szaleństwa"
Monika Olejnik
shutterstock_2567913645
"Banki będą mówić, że absolutnie tak nie jest". Kto więc zapłaci?
Maja Piotrowska
G7YpENlWoAANROv
Tajne obrady. "Jesteśmy gotowi"
Polska
Szpital
Wysokie zarobki lekarzy. "Budżet państwa na to nie ma wpływu"
BIZNES
2025-12-05T023151Z_1_LWD752105122025RP1_RTRWNEV_C_7521-ARGENTINA-ACCIDENT-0009
Śmigłowiec rozbił się na korcie tenisowym. Są ranni
Świat
imageTitle
Szok w Ukrainie. Przyjęła rosyjskie obywatelstwo
EUROSPORT
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Zaciągają kredyty na wyższe kwoty niż Polacy
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Co ze składką zdrowotną? "Decyzje wyraźnie wybrzmiały"
Polska
imageTitle
1297 meczów i koniec. LeBron poświęcił niesamowity rekord dla dobra drużyny
EUROSPORT
GettyImages-2250028565
Dramatyczny upadek w Pucharze Świata. "Kask nie powinien spaść"
EUROSPORT
Pożar złomowiska w Stobnie
Nocny pożar w firmie pod Szczecinem
Szczecin
Liderzy Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe
Liderzy podpisali w Waszyngtonie porozumienie pokojowe. "Nowa era"
Świat
Ostatnia Pełnia w 2025 roku tylko zza chmur
Zimny Księżyc na waszych zdjęciach
METEO
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
WARSZAWA
forum-1056546191
Ewakuowano mieszkańców 200 domów, dwóch Polaków zatrzymanych
Świat
imageTitle
Piłka jak pocisk, strzelał bramkarz. Policzono prędkość
EUROSPORT
Węgiel
Zmiany dla górników. "Zapomnieli, że chodzi o los dziesiątek tysięcy pracowników"
BIZNES
Zima, mgła
Trudne warunki na drogach. Obowiązują żółte alarmy
METEO
52 min
Nie ufaj chatbotom
Przyszłość czy technościema? AI nie przynosi zysków
Czas przyszły

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica