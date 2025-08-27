Dzisiaj Rada Gabinetowa. Rząd chce "wyprowadzić z błędu pana prezydenta"

Szefernaker: Nawrocki przekazał premierowi informację o zwołaniu Rady Gabinetowej. Odbędzie się 27 sierpnia Źródło: TVN24

Zwołanie Rady Gabinetowej - czyli rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta - Karol Nawrocki zapowiedział w trakcie swojego orędzia w Sejmie. Podkreślił wówczas, że czuje się zobowiązany, aby mieć pełne informacje o tym, jak wygląda stan państwa polskiego.

Posiedzenie Rady odbędzie się w środę o godzinie 9 w Pałacu Prezydenckim. Oprócz Karola Nawrockiego weźmie w nich udział m.in. premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk w Pałacu Prezydenckim Źródło: Paweł Supernak/PAP

Podczas konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier zabierze głos podczas pierwszej, otwartej dla mediów części Rady.

Na pytanie czy premier i ministrowie idą na tę radę z własną agendą, czy są jakieś kwestie, które chcą poruszyć lub załatwić, rzecznik rządu odparł, że Rada Gabinetowa jest konkretną formułą zapisaną w konstytucji, która nie podejmuje decyzji. - Jest zwoływana w szczególnych wypadkach. I jest po prostu posiedzeniem (...) Rady Ministrów w danym przypadku pod przewodnictwem prezydenta - zaznaczył Szłapka.

Szłapka dodał, że ministrowie są przygotowani na to spotkanie. - Zgodnie z konstytucją, to Rada Ministrów odpowiada za politykę wewnętrzną i zagraniczną. I w tym zakresie to oczywiście my mamy swoje rzeczy do przedstawienia oraz stanowisko Rady Ministrów - podkreślił rzecznik rządu.

Rada Gabinetowa - czego będą dotyczyć obrady

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta, przedmiotem obrad Rady będzie stan budżetu państwa i sytuacja finansów publicznych oraz postępy i plany Rady Ministrów dotyczące realizacji inwestycji rozwojowych, a w szczególności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych.

Ponadto - według KPRP - poruszany ma być temat planowanych przez Radę Ministrów działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej Unia Europejska–Mercosur oraz porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że porządek prac Rady nie przewiduje innych tematów, jednak - jak zaznaczył - nie jest wykluczone, że strona rządowa zdecyduje się poruszyć inne kwestie, w tym sprawę zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie i jego planowanego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przypomniał, że już wcześniej padła deklaracja, że prezydent może w tej sprawie przyjąć szefa rządu lub szefa MSZ Radosława Sikorskiego, o ile któryś z nich zwróci się o takie spotkanie.

Cel? "Wyprowadzenie z błędu pana prezydenta"

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany przez dziennikarzy o "agendę rządu" na Radę Gabinetową odpowiedział, że celem jest "wyprowadzenie z błędu pana prezydenta" w sprawach tj. inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez rząd. Jak wymieniał, te inwestycje to m.in. - najdłuższy tunel kolejowy koło Limanowej, budowa "prawdziwego CPK", a nie CPK-, jak było za poprzedników", budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, budowa agroportu, modernizacja linii kolejowej, w tym przywrócenie połączeń Łomża-Ciechocinek, czy modernizacja lotnisk i wsparcie lotnisk regionalnych.

Szef MON stwierdził, że to spotkanie będzie także okazją, aby uniknąć "wprowadzania prezydenta w błąd" przez jego współpracowników również w aspekcie rolnictwa i w kwestii sprowadzania zboża z Ukrainy do Polski. - Sprzedaż ziemi cudzoziemcom w latach 2022 i 2023 była dużo wyższa niż wtedy, kiedy my objęliśmy rządy - mówił wicepremier.