Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To jest dziecinada, zabawa państwem". Kalisz o posiedzeniu RBN

Karol Nawrocki w Davos
Kalisz o programie posiedzenia RBN: to jest dziecinada
Źródło: TVN24
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prawdopodobnie nic by się nie wyjaśniło - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz. Zaproponowany przez kancelarię prezydenta program RBN nazwał "krótkimi spodenkami, dziecinadą, zabawą państwem".

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być kwestia - jak podał rzecznik prezydenta - "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

W reakcji marszałek zwrócił się z prośbą o poruszenie również kontaktów Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz jego relacji z trójmiejskim półświatkiem. Pismo w tej sprawie wysłał do Pałacu Prezydenckiego szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"

"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
"Ja jestem czysty, a pan?". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu, jest pismo

"Ja jestem czysty, a pan?". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu, jest pismo

Kalisz: to jest zabawa państwem

- To są krótkie spodenki, to jest dziecinada, zabawa państwem - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz, członek PKW i były szef MSWiA, komentując porządek obrad zaproponowany przez prezydenta.

Ryszard Kalisz
Ryszard Kalisz
Źródło: TVN24

- Oni, mówię o szefie BBN-u, o kancelarii prezydenta, cały czas są przekonani, że są tacy inteligentni, cwani, że wszystko zrobią - mówił Kalisz. - A Marek Siwiec pokazał, że jest cwańszy od nich - dodał.

Kalisz ocenił, że "zagrywka Marka Siwca była bardzo inteligentna". Jak dodał adwokat, na posiedzeniu RBN "prawdopodobnie nic by się nie wyjaśniło".

W sprawie przeszłości Nawrockiego, o którą prezydenta chciałaby zapytać kancelaria Sejmu, Kalisz zwrócił uwagę, że "prezydent może odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu". - Trybunał Stanu może się zająć nie tylko deliktami konstytucyjnymi, ale też wszystkimi innymi czynami zabronionymi - mówił. 

- W związku z tym ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby organy państwa prowadziły postępowanie w stosunku do tych zachowań, czynów, tego, o czym było głośno w trakcie kampanii prezydenckiej - ocenił adwokat. 

OGLĄDAJ: Kalisz: Wśród prokuratorów nadal są ludzie związani z Ziobrą
pc

Kalisz: Wśród prokuratorów nadal są ludzie związani z Ziobrą

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
Tagi:
Ryszard KaliszKarol NawrockiWłodzimierz Czarzasty
Czytaj także:
Tramwaje w Lizbonie, stolicy Portugalii (zdjęcie ilustracyjne)
"Bogaci Amerykanie", afera pedofilska w sierocińcu i portugalski ślad w aktach Epsteina
Świat
imageTitle
Włoski hit w wyjątkowej interpretacji. Carey zaśpiewała, trybuny oszalały
EUROSPORT
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan - Cortina 2026. Ceremonia otwarcia
Efektowna ceremonia otwarcia igrzysk Mediolan - Cortina
RELACJA
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
METEO
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do Trumpa
BIZNES
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Komisja lekowa zmieniła decyzję. Potem Polska wystrzeliła w europejskich statystykach
Polska
Steve Wright
Odsiaduje dożywocie, dostał kolejny wyrok. "Niemal pewne, że umrzesz w więzieniu"
Świat
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
BIZNES
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
METEO
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
WARSZAWA
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków w sobotę 7 lutego
EUROSPORT
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
METEO
imageTitle
Powiększone penisy skoczków to żadna nowość? "Sporo o tym mówiono"
EUROSPORT
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
BIZNES
Paweł Łukasik 20 lat później
Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później
Świat
Zbigniew Ziobro
Miał być szeryf, a jest kto? "Uciekinier"
Tomasz Pupiec
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
BIZNES
Policja
Czterej policjanci z zarzutami pobicia
Katowice
17 min
pc
"Od dnia przyjazdu widziałem stałą, codzienną śmierć". Jaka jest prawdziwa cena futrzanego luksusu?
Rozmowy o końcu świata
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Ziobro poszukiwany listem gończym. Prokuratura zapowiada kolejny krok
Polska
Irańska delegacja na rozmowy z USA w Omanie
Liczą na pokonanie "ściany nieufności". Będą kolejne rozmowy USA-Iran
Świat
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
METEO
Trump naprawdę opublikował wideo z rasistowskimi obrazami Baracka i Michelle Obamy
Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
Gabriela Sieczkowska
Kaja Ziomek-Nogal
Czytała, że ma "sobie rozwalić zęby o krawężnik"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Wszyscy półfinaliści z jednego kraju. Pierwszy raz w historii
EUROSPORT
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
METEO
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
BIZNES
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Wyniki eksperymentu, w którym brał udział Sławosz Uznański-Wiśniewski
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica