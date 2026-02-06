"To jest dziecinada, zabawa państwem". Kalisz o posiedzeniu RBN

Kalisz o programie posiedzenia RBN: to jest dziecinada Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów ma być kwestia - jak podał rzecznik prezydenta - "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

W reakcji marszałek zwrócił się z prośbą o poruszenie również kontaktów Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz jego relacji z trójmiejskim półświatkiem. Pismo w tej sprawie wysłał do Pałacu Prezydenckiego szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.

Kalisz: to jest zabawa państwem

- To są krótkie spodenki, to jest dziecinada, zabawa państwem - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 adwokat Ryszard Kalisz, członek PKW i były szef MSWiA, komentując porządek obrad zaproponowany przez prezydenta.

Ryszard Kalisz Źródło: TVN24

- Oni, mówię o szefie BBN-u, o kancelarii prezydenta, cały czas są przekonani, że są tacy inteligentni, cwani, że wszystko zrobią - mówił Kalisz. - A Marek Siwiec pokazał, że jest cwańszy od nich - dodał.

Kalisz ocenił, że "zagrywka Marka Siwca była bardzo inteligentna". Jak dodał adwokat, na posiedzeniu RBN "prawdopodobnie nic by się nie wyjaśniło".

W sprawie przeszłości Nawrockiego, o którą prezydenta chciałaby zapytać kancelaria Sejmu, Kalisz zwrócił uwagę, że "prezydent może odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu". - Trybunał Stanu może się zająć nie tylko deliktami konstytucyjnymi, ale też wszystkimi innymi czynami zabronionymi - mówił.

- W związku z tym ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby organy państwa prowadziły postępowanie w stosunku do tych zachowań, czynów, tego, o czym było głośno w trakcie kampanii prezydenckiej - ocenił adwokat.

OGLĄDAJ: Kalisz: Wśród prokuratorów nadal są ludzie związani z Ziobrą