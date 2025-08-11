Poseł zawieszony w KO odpowiada. "Nie poniosę odpowiedzialności..."

Józefaciuk o powodach swojego zawieszenia. Zapowiada odwołanie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu KO na dwa miesiące.

Poseł przekazał, że pismo zawiera trzy powody zawieszenia. Zapowiedział, że odwoła się od jednego.

Dotyczy on posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców, w którym wziął udział mężczyzna skazany za przestępstwa seksualne wobec własnego dziecka.

Marcin Józefaciuk został zawieszony na dwa miesiące. O zawieszeniu ze względu na "krytykę działań rządu w zakresie edukacji" i dopuszczenie do udziału w posiedzeniu zespołu parlamentarnego osoby skazanej, poinformował w sobotę szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Odnosząc się do tej drugiej sprawy, Konwiński potwierdził, że chodzi o posiedzenie z 4 sierpnia Parlamentarnego Zespołu do spraw Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców, w którym wziął udział mężczyzna skazany za przestępstwa seksualne wobec własnego dziecka.

Marcin Józefaciuk: to niesprawiedliwy powód

Podczas poniedziałkowej konferencji w Sejmie Józefaciuk poinformował, że właśnie odebrał pismo od rzecznika dyscypliny i etyki, które stwierdza zawieszenie go w prawach członka klubu. Jak wskazał, uzasadnienie tej decyzji zawiera trzy podpunkty - chodzi o zgłoszenie poprawek do ustawy bez uzgodnienia z władzami klubu, publiczną krytykę rządu w sprawie edukacji oraz właśnie sprawę posiedzenia parlamentarnego zespołu.

Józefaciuk podkreślił, że w pełni poczuwa się do odpowiedzialności, jeśli chodzi o dwa pierwsze podpunkty, jednak nie zgadza się, jeśli chodzi o trzeci. - Uważam, że jest to niesprawiedliwy powód. Na pewno będę się odwoływał od tego trzeciego podpunktu. Nie poniosę odpowiedzialności tylko dlatego, że ktoś chce wykorzystać lukę w prawie - zapowiedział.

Poseł KO podkreślił, że spotkanie z 4 sierpnia miało charakter konsultacyjny, nie ekspercki, a przedstawicieli, którzy wzięli w nim udział, zgłaszały stowarzyszenia i fundacje, zaś procedura ich weryfikacji była ograniczona. - Rzeczywiście jest skandalem, że taka osoba pojawiła się bez wiedzy przewodniczącego - powiedział, dodając, że przedstawi władzom Sejmu i Senatu sugestie w sprawie zmian, które powinny zajść, by podobna sytuacja się nie powtórzyła.

Józefaciuk o zawiadomieniu do prokuratury

Wcześniej Józefaciuk informował, że złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa "przez osobę, która mając zakaz zbliżania się, jawnie stwierdziła, że ten zakaz złamała". Zakaz dalszego uczestniczenia w pracach zespołu otrzymał zarówno mężczyzna, jak i stowarzyszenie, które oddelegowało go na posiedzenie 4 sierpnia.

Do sprawy zawieszenia w obszernym wpisie poseł odniósł się już na portalu X. "Tak, złożyłem poprawkę nieuzgodnioną z klubem, aby zablokować zatrudnianie nienauczycieli (pisownia oryginalna - red.) w przedszkolach - bo walczę o dobro dzieci. Tak, krytykowałem MEN, i będę to robić, za blokowanie finansowania edukacji domowej, za brak zmian w edukacji zawodowej, za ograniczanie edukacji dla dorosłych, za to, że projekt likwidacji godzin czarnkowych, który przekazałem klubowi prawie rok temu nie był procedowany i za wiele innych rzeczy - jako nauczyciel nie będę siedział cicho. Tak, głosowałem niezgodnie z dyscypliną klubu w sprawie zawieszenia prawa do azylu, bo to niezgodne z prawem międzynarodowym, a granica, której to dotyczy jest szczelna w 98 proc., jak minister sam stwierdził" - wymieniał.

Poseł podkreślił, że nie zgodzi się na zrobienie z niego "kozła ofiarnego" i "zrzucenia pełnej winy za obecność osoby skazanej", czego nie był świadom. Dodał, że przekazał klubowi pełną informację dotyczącą tej sprawy, ale zostało to zlekceważone.

W poniedziałek Józefaciuk zadeklarował, że dalej chce być członkiem klubu KO, ale jednocześnie liczy na "powrót dyskusji" w jego ramach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD