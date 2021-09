Setki posad dla ludzi związanych ze Zjednoczoną Prawicą. Dziennikarz "GW": dla mnie skala była bardzo dużym zaskoczeniem

Gazeta zaznacza, że choć oficjalnie - według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - jest 349 spółek Skarbu Państwa, to tworzą one własne grupy kapitałowe, w skład których wchodzą kolejne spółki córki. W efekcie realnie może ich być nawet dwa razy tyle.

Harłukowicz o posadach dla ludzi Mateusza Morawieckiego

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Jacek Harłukowicz mówił w TVN24, że jemu w udziale przypadło rozpracowywanie sieci powiązań Morawieckiego. Dodał, że to, iż politycy "obsiadają" spółki skarbu państwa nie jest jakimś wielkim odkryciem, ale jest nim "przede wszystkim skala, jak wielu swoich ludzi czy to premier, czy inni rozpracowywani członkowie rządów byli w stanie delegować do pełnienia funkcji w radach nadzorczych czy zarządach spółek skarbu państwa". - Dla mnie osobiście ta skala była bardzo dużym zaskoczeniem" - przyznał.

Harłukowicz: nie kompetencje, ale bliskość, pewne przyjaźnie z politykami grają bezpośrednią rolę

Dziennikarz powiedział, że "jeśli prześledzić kariery w spółkach poszczególnych osób, które są tam delegowane przez polityków, to widać, że ciężko znaleźć jakikolwiek klucz". - Nie jest tak, że jest dana osoba, która nawet jeżeli zmienia miejsce zatrudnienia i jest przenoszona pomiędzy jedną spółką, a drugą, to są to zwykle spółki z tego samego obszaru czy z tej samej branży. Mamy osoby, które okazują się doskonałymi fachowcami w sektorze bankowym, następnie odnajdujemy je w spółkach paliwowych, a jeszcze po jakimś czasie wypływają jako członkowie rad nadzorczych spółek transportowych. Myślę, że prowadzi to do takiej konstatacji, że nie kompetencje są tutaj najważniejsze - powiedział.