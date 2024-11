Policja zatrzymała na terenie całego kraju 75 osób za przestępstwa o charakterze pedofilskim, a niemal połowa z nich trafiła do aresztu tymczasowego. Mają od 16 do 78 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 7,5 tysiąca urządzeń i blisko milion plików zawierających pornografię dziecięcą.

Wśród zatrzymanych 10 kobiet

Do sprawy zatrzymano łącznie 75 osób w wieku od 16 do 78 lat, w tym 10 kobiet. Prokuratura postawiła im zarzuty karne posiadania, rozpowszechniania i produkowania treści o charakterze pedofilskim. W 31 przypadkach sąd zadecydował o areszcie tymczasowym.

Policjanci dotarli także do mężczyzny, który podszywając się pod agencję reklamową, wyłudzał od kobiet zdjęcia prezentujące ich nagie dzieci. Usłyszał on dodatkowo zarzut kradzieży tożsamości.

To piąta taka akcja

Walka z seksualnym wykorzystywaniem osób małoletnich i przeciwdziałanie udostępnianiu materiałów to przedstawiających w internecie należą do głównych zadań policjantów CBZC. "To już piąta przeprowadzona przez nas operacja tego typu. Do tej pory zatrzymaliśmy łącznie niemal 300 podejrzanych o przestępstwa o charakterze pedofilskim" - poinformował podkom. Marcin Zagórski z Zespołu Prasowego Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.