Polska

"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u

Dorota Kania na konwencji PiS-u w Katowicach
Na konwencji PiS dyskusja o mediach publicznych. Jednym z panelistów Jacek Kurski (materiał "Faktów po południu")
Źródło: TVN24
Związana w przeszłości z propisowskimi mediami Dorota Kania podczas konwencji PiS-u brała udział w panelu dotyczącym mediów publicznych. Przekonywała między innymi, że w Polsce powinien powstać Narodowy Holding Mediów Publicznych. Wyliczając, co powinno się znaleźć w jego składzie, "wymownie" się przejęzyczyła.

W piątek i w sobotę w Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Przeprowadzono tam liczne panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczył "Reformy mediów publicznych". Wśród panelistów znalazł się Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej w czasach rządów PiS, który zmienił to medium publiczne w partyjną tubę propagandową.

W dyskusji brała też udział Dorota Kania, w przeszłości m.in. była redaktorka naczelna Telewizji Republika i w grupie medialnej Polska Press. 

"Zabawna, acz wymowna pomyłka"

- W Polsce musi powstać Narodowy Holding Mediów Publicznych, skupiający Telewizję Polską, Polskie Radio i Prawo i Sp..., przepraszam, Polską Agencję Prasową - powiedziała Kania.

Na jej pomyłkę zwróciło część obserwatorów i dziennikarzy.

"Zabawna, acz wymowna pomyłka" - skomentował Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.

pc

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: zdjęcia organizatora

MediaPrawo i SprawiedliwośćJacek Kurski
