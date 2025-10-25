"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u

W piątek i w sobotę w Katowicach odbyła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Przeprowadzono tam liczne panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczył "Reformy mediów publicznych". Wśród panelistów znalazł się Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej w czasach rządów PiS, który zmienił to medium publiczne w partyjną tubę propagandową.
W dyskusji brała też udział Dorota Kania, w przeszłości m.in. była redaktorka naczelna Telewizji Republika i w grupie medialnej Polska Press.
"Zabawna, acz wymowna pomyłka"
- W Polsce musi powstać Narodowy Holding Mediów Publicznych, skupiający Telewizję Polską, Polskie Radio i Prawo i Sp..., przepraszam, Polską Agencję Prasową - powiedziała Kania.
Na jej pomyłkę zwróciło część obserwatorów i dziennikarzy.
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" - skomentował Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski.
