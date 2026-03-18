Pożar kampera w Ustce. W środku znaleźli ciało

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- O godzinie 20:55 [we wtorek - red.] otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze kampera turystycznego w miejscowości Ustka przy ulicy Portowej. Na miejsce zadysponowano sześć zastępów państwowej, ochotniczej oraz wojskowej straży pożarnej - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku kpt. Piotr Basarab.

Wcześniej o zdarzeniu w Ustce informowała reporterka Kontaktu 24. Na zdjęciach i nagraniach z miejsca zdarzenia widać było akcję gaśniczą.

- Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że w pożarze poszkodowane zostały dwie osoby. Poparzony mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przewieziony do słupskiego szpitala. Niestety w trakcie działań gaśniczych w samochodzie objętym ogniem odnaleziono ciało kobiety – dodał kpt. Basarab.

Oficer prasowy wskazał, że strażacy, po ugaszeniu ognia, zabezpieczyli miejsce zdarzenia. - Na tę chwilę nie jest znana przyczyna pożaru - powiedział. Jak dodał, wyjaśniają to służby. Jak donosi portal Głos Pomorza, według relacji świadków miało dojść do wybuchu butli z gazem w zaparkowanym kamperze.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

