Polskie myśliwce poderwane. Komunikat wojska

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podało wojsko.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - informuje DORSZ. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - głosi komunikat.
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ