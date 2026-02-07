Polskie myśliwce poderwane. Komunikat wojska

Polskie myśliwce MiG-29 ostatecznie trafią do Ukrainy Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podało wojsko.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/51Ex4F29OL — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - informuje DORSZ. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - głosi komunikat.

Opracował Adam Styczek