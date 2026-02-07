Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PILNE

Polskie myśliwce poderwane. Komunikat wojska

Polskie myśliwce
Polskie myśliwce MiG-29 ostatecznie trafią do Ukrainy
Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN
Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji w Ukrainie. DORSZ opublikował w sobotę nad ranem komunikat w tej sprawie.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - podało wojsko.

Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - informuje DORSZ. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - głosi komunikat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Pani Helena nie ma toalety w domu
Woda? Zamarzła. Toaleta? Na zewnątrz, spalona
Bartosz Żurawicz
Śnieg, zima, opady
W dzień dosypie śniegu
METEO
imageTitle
Zapłonęły dwa bliźniacze znicze. Historyczna chwila na igrzyskach
EUROSPORT
Nowy system kaucyjny w Polsce ma obejmować szklane i plastikowe butelki oraz puszki
"Uczyniliśmy z Polaków śmieciarzy". Miażdżą system kaucyjny
Polska
imageTitle
Wpadka organizatorów, konsternacja łyżwiarki. "Nie lubimy takich momentów"
EUROSPORT
znicz
"Igrzyska uważam za otwarte". Piękna ceremonia w Mediolanie
EUROSPORT
Adrian Zandberg
Zandberg o starcie z Nową Lewicą. "Wybrali Tuska"
Polska
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
BIZNES
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
USA wydały komunikat. "Zrobić zapas wody, żywności i leków"
Świat
imageTitle
Humory dopisywały. Radosny przemarsz Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Szeroko uśmiechnięty J.D. Vance na ceremonii otwarcia igrzysk
EUROSPORT
imageTitle
Spektakularny moment w Mediolanie. "Efekt wow"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Eurojackpot. Wygrana czwartego stopnia w Polsce
BIZNES
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Marznące opady nadal groźne. Gdzie należy uważać
METEO
imageTitle
Szokujące dwie minuty w Kielcach. Korona sama sobie winna
EUROSPORT
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną"
BIZNES
Grenoble
Wrzucili granat do salonu piękności. Kilka osób rannych
Świat
Tramwaje w Lizbonie, stolicy Portugalii (zdjęcie ilustracyjne)
"Bogaci Amerykanie", afera pedofilska w sierocińcu i portugalski ślad w aktach Epsteina
Świat
imageTitle
Mariah Carey zaśpiewała, trybuny oszalały
EUROSPORT
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
METEO
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do rozmów z Trumpem
BIZNES
Marek Siwiec
"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN
FAKTY PO FAKTACH
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Komisja lekowa zmieniła decyzję. Potem Polska wystrzeliła w europejskich statystykach
Polska
Steve Wright
Odsiaduje dożywocie, dostał kolejny wyrok. "Niemal pewne, że umrzesz w więzieniu"
Świat
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
BIZNES
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
METEO
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
WARSZAWA
imageTitle
Plan olimpijskich startów Polaków w sobotę
EUROSPORT
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
METEO
imageTitle
Powiększone penisy skoczków to żadna nowość? "Sporo o tym mówiono"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica