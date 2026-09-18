Polska Polska poderwała myśliwce. Komunikat wojska Oprac. Kuba Koprzywa |

Polska znów poderwała myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Victor Maschek/Shutterstock

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że Rosja atakuje Ukrainę "środkami napadu powietrznego". Wojsko przekazało, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Ich praca została wznowiona po ponad godzinie.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/bOVs3Y9Fjf — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 18, 2026 Rozwiń

Atak w Ukrainie

Portal Ukrainska Prawda poinformował, że w piątek od godziny 8 rano (godziny 7 czasu polskiego) trwa kolejny rosyjski nalot dronowy na Ukrainę.

W piątek rano szef obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował o rosyjskim ataku. W wyniku uderzenia drona w dom, ranna została rodzina - pięć osób, w tym troje dzieci.

W wyniku ataku dronów na Konotop w obwodzie sumskim na wschodzie kraju uszkodzone zostały placówki oświatowe i ochrony zdrowia, prywatne budynki mieszkalne, a także sieć gazowa i linia kolejowa - poinformował burmistrz miasto Anton Semenichin. Zaznaczył, że szczególnie ucierpiało jedno z przedszkoli, a wiele linii energetycznych zostało przerwanych.

Kolejne poderwanie myśliwców w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W czwartek wojsko podrywało myśliwce dwa razy, przed południem i wieczorem. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo zawieszały działalność.

Podczas pierwszego poderwania myśliwców wojsko przekazało, że około cztery kilometry od polskiej granicy zarejestrowano wybuch. Do mieszkańców części powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano wówczas alert RCB.