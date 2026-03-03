Polska częścią parasola nuklearnego? Generał Kraszewski: jak najszybciej

Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja Źródło: TVN24

Francja, jak poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron, zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Dodał, że kilka krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych udziałem we francuskim programie odstraszania nuklearnego.

Polski premier Donald Tusk przekazał w później w mediach społecznościowych, że Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w tej sprawie.

Generał o podniesieniu bezpieczeństwa

Generał brygady Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ocenił na antenie TVN24, że "jest to bardzo dobry pomysł".

- Jest to nam potrzebne do podniesienia naszego bezpieczeństwa narodowego w ujęciu systemowym i psychologicznym. Państwa, które są objęte takim parasolem, są państwami bardzo bezpiecznymi. To jest element budowania silniejszego niż dotychczas odstraszania, odporności państwa i jego narodu na różnego rodzaju działania hybrydowe, podprogowe przeciwnika - mówił.

Jego zdaniem "powinniśmy stać się jak najszybciej częścią tego parasola, który proponuje nam Francja, jednocześnie czyniąc wszystko, żeby dążyć do powstania narodowego programu atomowego w Polsce".

Generał został zapytany, co to oznacza dla Polski. - Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło w okolicy naszych granic - mam tu na myśli sytuacje graniczące z konfliktem zbrojnym, czyli kryzys przeistaczający się w sytuację na progu wojny - Francja, wykorzystując swój potencjał, będzie mogła razić te cele po stronie przeciwnika atakującego bądź chcącego nas zaatakować, które spowodują u niego zachwianie całego konceptu, jak nas atakować, ile sił użyć - wyjaśnił. - Chodzi właśnie o taki parasol - dodał.

- Do czasu, gdy nie sprecyzujemy [kwestii udziału w programie - red.] Nuclear Sharing w ramach NATO i nie dorobimy się własnych rozwiązań w tym obszarze, jest to nam pilnie potrzebne - powtórzył Kraszewski.

Według niego, Francja dysponuje "bardzo dobrze rozwiązanym systemem użycia potencjału atomowego".

Samoloty Rafale Źródło: YOAN VALAT/PAP/EPA

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

