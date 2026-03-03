Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska częścią parasola nuklearnego? Generał Kraszewski: jak najszybciej

pap_20260301_40K
Generał Kraszewski: Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje Francja
Źródło: TVN24
Polska powinna jak najszybciej stać się częścią parasola nuklearnego, który proponuje nam Francja, jednocześnie czyniąc wszystko, żeby dążyć do powstania narodowego programu atomowego - ocenił w TVN24 generał brygady Jarosław Kraszewski. Jak mówił, jest to potrzebne "do podniesienia naszego bezpieczeństwa narodowego w ujęciu systemowym i psychologicznym".

Francja, jak poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron, zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych. Dodał, że kilka krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowanych udziałem we francuskim programie odstraszania nuklearnego.

Polski premier Donald Tusk przekazał w później w mediach społecznościowych, że Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w tej sprawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to

Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to

Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

Tak mógłby wyglądać francuski program odstraszania nuklearnego. "Europa o tym myśli"

Generał o podniesieniu bezpieczeństwa

Generał brygady Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ocenił na antenie TVN24, że "jest to bardzo dobry pomysł".

- Jest to nam potrzebne do podniesienia naszego bezpieczeństwa narodowego w ujęciu systemowym i psychologicznym. Państwa, które są objęte takim parasolem, są państwami bardzo bezpiecznymi. To jest element budowania silniejszego niż dotychczas odstraszania, odporności państwa i jego narodu na różnego rodzaju działania hybrydowe, podprogowe przeciwnika - mówił.

Jego zdaniem "powinniśmy stać się jak najszybciej częścią tego parasola, który proponuje nam Francja, jednocześnie czyniąc wszystko, żeby dążyć do powstania narodowego programu atomowego w Polsce".

Generał został zapytany, co to oznacza dla Polski. - Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło w okolicy naszych granic - mam tu na myśli sytuacje graniczące z konfliktem zbrojnym, czyli kryzys przeistaczający się w sytuację na progu wojny - Francja, wykorzystując swój potencjał, będzie mogła razić te cele po stronie przeciwnika atakującego bądź chcącego nas zaatakować, które spowodują u niego zachwianie całego konceptu, jak nas atakować, ile sił użyć - wyjaśnił. - Chodzi właśnie o taki parasol - dodał.

- Do czasu, gdy nie sprecyzujemy [kwestii udziału w programie - red.] Nuclear Sharing w ramach NATO i nie dorobimy się własnych rozwiązań w tym obszarze, jest to nam pilnie potrzebne - powtórzył Kraszewski.

Według niego, Francja dysponuje "bardzo dobrze rozwiązanym systemem użycia potencjału atomowego".

Samoloty Rafale
Samoloty Rafale
Źródło: YOAN VALAT/PAP/EPA

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi. Jej arsenał oparty jest na pociskach odpalanych z okrętów podwodnych i przenoszonych przez samoloty Rafale.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24
ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

ingest-08_20260303110142(1804)_aac-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: YOAN VALAT/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Francja
Czytaj także:
Akcja Żaba w Karkonoszech
Rusza akcja "Żaba", będą ratować płazy
Wrocław
Butelkomat
Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu 15 lat więzienia
Katowice
imageTitle
Media: Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump: Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem, że jest za późno
RELACJA
Cieśnina Ormuz
Ceny ropy drastycznie w górę. Skutki blokady Ormuz dla Azji
BIZNES
W sprawie oszustwa zatrzymane zostały trzy osoby
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
WARSZAWA
Pierwszy proces zakończył się w 2023 r.
Proces pseudokibiców odroczony. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie
Katowice
pogrzeb shutterstock_1178969077
Parlament zezwolił na kremację wodną. Pierwsze planowane są na ten rok
Świat
Krokodyl australijski
Myśleli, że to wytwór sztucznej inteligencji. "Odbieramy mnóstwo telefonów"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" z kolejnym aktem oskarżenia. Za nienawiść wobec Żydów
Rzeszów
Prezydent Trump podpisuje krawat Troya Nehlsa, republikańskiego kongresmana z Teksasu
To może być pierwsza taka zmiana w Kongresie. Trump zgodził się po 15 minutach
Świat
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
01 1230 lotnisko chopina-0041
Z Wietnamu do Polski okrężną drogą. Polacy walczą o powrót do domu
BIZNES
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
Świat
imageTitle
Gwiazda NBA wraca do korzeni. Wembanyama chce zmieniać francuską koszykówkę
EUROSPORT
Donald Tusk
Polska w programie odstraszania nuklearnego? Tusk: konsultujemy to
Polska
Pogrzeb El Mencho
Złota trumna, dziesiątki wieńców. Tak pochowano El Mencho
Świat
Ośrodek wychowawczy w Jerzmanicach-Zdroju 
Trzej wychowawcy przed sądem. Są oskarżeni o przemoc wobec podopiecznych
Wrocław
Wypadek na placu zabaw w Toruniu
Wypadek na placu zabaw, 12-latek walczy o życie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pobiliśmy rekord. Za nami najlepszy luty w historii Eurosportu 1
EUROSPORT
WARSZAWA PROTEST PRZED MINISTERSTWEM ZDROWIA
Szpitale powiatowe biją na alarm: "Nie chcemy umierać na kolanach"
Zdrowie
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Lekarze prawomocnie skazani na bezwzględne więzienie
Katowice
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
"Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty". Tusk o swojej decyzji
Polska
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetą i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Świat
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Donald Tusk
Premier: pojawiła się taka paskudna narracja ze strony niektórych polityków
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica