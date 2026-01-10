Polska 2050 wybiera nowego lidera

Leo: nie wiem jeszcze na kogo będę głosowała w wyborach na przewodniczącego Polski 2050 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 9 i potrwa do godziny 15. Wyniki mają zostać podane do wiadomości tego samego dnia - około godziny 16.

Mierzy się w nich pięcioro kandydatów: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Polska 2050 wybierze nowego lidera. W głosowaniu zmierzy się pięcioro kandydatów Joanna Mucha Źródło: Wojtek Jargiło/PAP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: PAP/Paweł Supernak Paulina Hennig-Kloska Źródło: Albert Zawada/PAP Ryszard Petru Źródło: Albert Zawada/PAP Rafał Kasprzyk Źródło: Albert Zawada/PAP

Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 procent głosów, wówczas odbędzie się druga tura zaplanowana w poniedziałek 12 stycznia.

Dwóch kandydatów zrezygnowało

Pierwotnie o to stanowisko ubiegało się siedmiu polityków Polski 2050, natomiast jeszcze w grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko - o czym poinformował członków partii za pośrednictwem listu, w którym podkreślił, że poprze kandydatów "dążących do transformacji ugrupowania", czyli - jak wskazał - Hennig-Kloskę, Muchę i Petru.

Natomiast w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - ze zmagań wycofał się z Bartosz Romowicz, który w liście do członków partii napisał, że nie był "aktywnym uczestnikiem kampanii", gdyż do aktywnego udziału w niej zniechęciły go wypowiedzi kontrkandydatów. "Nie chciałem, w przeciwieństwie do innych kandydatów, budując swój kapitał polityczny do wygrania przywództwa w Polsce 2050, zniszczyć Polskę 2050" - dodał.

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września informował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

Nowe porządki w partii

W sobotę 17 stycznia w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

Pozostałych czterech członków zarządu - czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących - wybierze nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.

Polska 2050 na zakręcie

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku, uzyskując 13,87 procent głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 procent głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 roku. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.

OGLĄDAJ: Hamlet bez scenariusza Zobacz cały materiał