Głosowanie z PiS i Konfederacją. Hołownia tłumaczy

Hołownia: PiS poparł dobre poprawki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy zwiększającej limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Prawo i Sprawiedliwość, wspólnie z Polską 2050 i Konfederacją, przegłosowały poprawki, które spotkały się z ostrą krytyką ze strony Lewicy.

Hołownia: staliśmy przy swoich poprawkach

- My przy swoich poprawkach staliśmy. Zagłosował za nimi również PiS i Konfederacja. To są dobre poprawki - skomentował w czwartek marszałek Sejmu i przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak mówił, był plan, żeby dać projektowi "drugie okrążenie" w Sejmie i zdjąć go ze środowego głosowania. - Ostatecznie decyzja autorów projektu była taka, że jedziemy z tym, głosujemy - relacjonował.

Jak dodał, "to, że PiS poparł dobre poprawki, to już jest kwestia PiS-u". - My jesteśmy w polityce po to, żeby załatwiać rzeczy, które są dobre dla ludzi. Te poprawki są dobre dla ludzi. Proces dogadywania się (w koalicji rządzącej - red.) trwał bardzo długo. Nie chcę wskazywać, kto tam na koniec doszedł do wniosku, że tego dogadania się jednak nie będzie - powiedział Hołownia. - Stanęło na tym, że trzeba było rozstrzygnąć. No tośmy rozstrzygnęli - stwierdził marszałek.

Odnosząc się do środowego głosowania w Sejmie, ramię w ramię z opozycją, Hołownia powiedział: - Wychodzimy ponad tę chorą, plemienną mentalność, że jeżeli jeden obóz coś mówi, to drugi musi protestować.

Marszałek stwierdził przy tym, że "Sejm jest po to, by załatwiać sprawy ludzi, a nie poczucie satysfakcji polityków, że są tożsamościowo, plemiennie związani z jedną stroną sceny".

Na uwagę reporterki TVN24 Agaty Adamek, że część klubu Polski 2050 zagłosowała przeciwko ustawie, Hołownia odparł, że "dziesięć posłanek pomyliło się, głosując falowo, patrząc na kogoś, kto siedzi obok". - Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i nikt im nie robi żadnych pretensji - zapewnił. Przekonywał, że nie ma żadnego podziału w klubie.

Szymon Hołownia Źródło: PAP/Radek Pietruszka