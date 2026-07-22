Polska Politycy PiS zareagowali na wpis Rafała Bochenka. Później wpisy zniknęły Aleksandra Sapeta |

Rozłam w PiS. Z mediów społecznościowych zniknęły wpisy Dworczyka i Horały Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Agnieszka Bielecka/PAP

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Do czwartku, do końca dnia parlamentarzyści i europosłowie PiS mają czas na złożenie oświadczenia o przynależności do partii. To w tym dokumencie muszą potwierdzić, że nie należą do żadnego stowarzyszenia. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zastrzegł w środę, że niezłożenie oświadczenia "będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się członkostwa" w ugrupowaniu.

Na wpis rzecznika partii zareagowali członkowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. - "To bardzo zła decyzja dla @pisorgpl! Że też skłonność do autodestrukcji może być aż tak silna" - napisał Krzysztof Szczucki. Polityk jest zawieszony w prawach członka PiS.

To bardzo zła decyzja dla @pisorgpl! Że też skłonność do autodestrukcji może być aż tak silna. https://t.co/88dJvsy2oS — Krzysztof Szczucki (@KrzSzczucki) July 22, 2026 Rozwiń Reakcja Krzysztofa Szczuckiego na wpis rzecznika PiS Źródło: X

Wpis Bochenka udostępniają dalej tak zwani maślarze: między innymi Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Jan Kanthak, Michał Woś, Kacper Płażyński, Tobiasz Bocheński i Michał Moskal. Część z nich w ostatnich dniach wchodziła w słowne sprzeczki w mediach społecznościowych z otoczeniem Morawieckiego, zwanymi harcerzami.

Wpisy Marcina Horały i Michała Dworczyka zniknęły

Na wpis Bochenka zareagowali też europoseł PiS Michał Dworczyk i poseł PiS Marcin Horała. Ich wpisy jednak zniknęły z platformy X. "Termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Towarzyszki i towarzysze" - brzmiał wpis Dworczyka, powielający ostrzeżenie rzecznika.

Z kolei Horała zacytował wiersz Zbigniewa Herberta "Potęga smaku", w którym poeta wyśmiewał reżim komunistyczny. "Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy. Dialektyka oprawców. Żadnej dystynkcji w rozumowaniu" - napisał polityk na X.

Zapytaliśmy obu polityków, dlaczego ich wpisy zniknęły Czekamy na odpowiedź.