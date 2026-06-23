Karol Nawrocki chwali program SAFE. Wcześniej zawetował ustawę
W poniedziałek Karol Nawrocki wystąpił na konferencji "Poland Future Summit" zorganizowanej w Warszawie przez Centrum Strategii Rozwojowych. W trakcie swojego przemówienia prezydent poruszył temat programu SAFE.
- Wciąż czekamy jeszcze na taki duży, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej - mówił.
Nawrocki wyraził też nadzieję, że "większość parlamentarna przyjmie jego rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc 'polski SAFE zero procent'". - To genialny pomysł. Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa: a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - przekonywał.
Weto prezydenta do ustawy o programie SAFE
Jak zwrócił uwagę dziennikarz Patryk Michalski w najnowszym odcinku "News Michalskiego" w TVN24+, prezydent jeszcze w marcu zawetował ustawę o programie SAFE. - Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył w orędziu.
Zapowiedział również, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną".
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"Czyli zdaniem prezydenta przemysł zbrojeniowy rozwija się dzięki pożyczce, którą zawetował, bo miała uderzać w bezpieczeństwo militarne. Nie ma chyba bardziej spektakularnego przyznania się do porażki w sprawie SAFE, albo totalnej niekonsekwencji. Szokujące, bo chodzi o polskie bezpieczeństwo" - skomentował Michalski na X.
Tusk reaguje na słowa Nawrockiego
Wypowiedź Nawrockiego z poniedziałkowej konferencji skomentował krótko na X premier Donald Tusk. "Co Pan nie powie..." - napisał.
Instrument SAFE to unijny program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi niskooprocentowanych pożyczek przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza tego produkowanego w Europie. Program ma pomóc krajom UE zwiększyć moce produkcyjne przemysłu obronnego, przyspieszyć dostawy sprzętu i uzupełnić luki w zdolnościach wojskowych.
Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu.
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