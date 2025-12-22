Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż

Prof. Marcin Wiącek o wykonaniu wyroku TSUE w sprawie uznania małżeństw osób tej samej płci Źródło: Fakty po Faktach TVN24

"Sprawa formalizowania związków homoseksualnych od lat wywołuje silne emocje w naszym społeczeństwie" - odnotował dziennik, podkreślając, że widać to także w wynikach sondażu, gdzie respondenci najczęściej wybierali odpowiedzi "zdecydowanie tak" (25,3 proc. ankietowanych) lub "zdecydowanie nie" (32,4 proc.).

Czy Polska powinna uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych państwach Unii Europejskiej? Źródło: TVN24

"Nie jest tak, że w Polsce przeważają konserwatyści"

Największe poparcie dla uznawania małżeństw jednopłciowych deklarują wyborcy lewicy (99 proc.), KO (84 proc.) i Trzeciej Drogi (80 proc.). "Zdecydowanie najniższe poparcie dla takich związków mają osoby, które oddały swój głos na Prawo i Sprawiedliwość - to zaledwie 1 proc. wyborców" - napisała "Rzeczpospolita". "Wśród głosujących na ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) 38 proc. ankietowanych, pytanych o poparcie uznawania małżeństw osób tej samej płci zawartych w innych państwach UE, odpowiedziało 'raczej tak'".

- Te wyniki dokładnie odzwierciedlają podział polskiego społeczeństwa. Nie jest tak, że w Polsce przeważają konserwatyści, choć rzeczywiście ich głos jest w debacie publicznej najbardziej słyszalny - powiedział cytowany w "Rzeczpospolitej" dr Jacek Kucharczyk, socjolog, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-6 grudnia.

Orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł pod koniec listopada, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli jego własne prawo tego nie przewiduje.

Sprawa, w której orzeczenie wydał TSUE, dotyczyła małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 2018 r. w Berlinie. Po przeprowadzce do Polski para złożyła wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Został on jednak odrzucony z powodu braku w polskim prawie regulacji dopuszczających małżeństwa osób tej samej płci.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy krajowe przepisy zakazujące uznawania takich małżeństw i wpisu do rejestru stanu cywilnego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.