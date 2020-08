"Na taką decyzję nigdy nie ma odpowiedniego momentu". Nowacka tłumaczy, dlaczego zagłosowała za podwyżkami

"Poparliśmy podwyżki, gdyż uważamy, że zmiany systemowe w wynagradzaniu osób sprawujących funkcje publiczne są niezbędne" - w taki sposób posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka tłumaczyła we wpisie na Facebooku, dlaczego zagłosowała za przyjęciem przepisów, które podwyższają wynagrodzenie między innymi parlamentarzystom i ministrom. Rzecznik rządu Piotr Mueller przekonywał, że "to jest systemowe uregulowanie, które obowiązuje w innych krajach".

"Wiem, że na taką decyzję nigdy nie ma odpowiedniego momentu"

"Jak wiecie zapewne, zagłosowałam wczoraj za podniesieniem wynagrodzeń dla samorządowców, parlamentarzystów, ministrów, prezydenta oraz pensją pierwszej damy. Wszystkie kluby parlamentarne poparły to rozwiązanie" - napisała. "Wiem, że na taką decyzję nigdy nie ma odpowiedniego momentu, co widać po Państwa reakcjach. Uważam jednak, że chowanie głowy w piasek i unikanie wyjaśnień dla swojej decyzji nie jest rozwiązaniem" - dodała.

Jak dodała Nowacka, "kapitał polityczny na tej sytuacji zbijają zaś populiści". "My nie jesteśmy populistami. Uważamy, że sprawne państwo to państwo z transparentnym finansowaniem partii i zarobkami powiązanymi wskaźnikowo. Jego elementem jest przejrzysty system wynagrodzeń urzędników państwowych i osób sprawujących funkcje publiczne. I to jest właśnie wprowadzane" - zakończyła swój wpis posłanka.

Mueller: to jest systemowe uregulowanie, które obowiązuje w innych krajach

O nowe przepisy był pytany w sobotę rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak przekonywał, "to jest systemowe uregulowanie, które obowiązuje w innych krajach". - Jeżeli Pan porówna sobie kwestie związane z systemem wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie, to te rozwiązania są analogiczne do innych państw i obejmują właśnie odniesienie się do wskaźników ekonomicznych, aktualnych bądź przyszłych, w danym kraju - zwrócił się do reportera TVN24 Radomira Wita.