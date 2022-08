Podręcznik do HiT i cytat o dzieciach "z hodowli". "Przeczytać o sobie, że nie można być kochanym, jest koszmarem"

We fragmencie podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość mowa jest o "hodowli" i "produkcji" ludzi. Kontrowersyjny cytat, w którym upatruje się nawiązania do procedury in vitro, spotkał się z licznymi komentarzami. - Przeczytać o sobie, że nie można być kochanym, ponieważ jest się produktem i zostało się stworzonym w laboratorium, jest koszmarem - tłumaczyła urodzona dzięki tej metodzie Konstancja Saramonowicz. Sprawę komentują także politycy.

W podręczniku do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość autorstwa historyka i ekonomisty profesora Wojciecha Roszkowskiego znalazł się fragment dotyczący płodności i planowania rodziny.

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju 'produkcję'?" - czytamy.

Cytat wzbudził liczne komentarze.

Urodziła się dzięki in vitro. "Przeczytać o sobie, że nie można być kochanym, ponieważ jest się produktem, jest koszmarem"

Do fragmentu z nowego podręcznika dla dzieci odniosła się aktorka Konstancja Saramonowicz, która 25 lat temu urodziła się dzięki metodzie in vitro. - Przeczytać o sobie, że nie można być kochanym, ponieważ jest się produktem i zostało się stworzonym w laboratorium, jest koszmarem - wskazywała.

- Słyszałam o sobie takie rzeczy od 10. roku życia. Przenikały do mnie z telewizji, z wypowiedzi księży, biskupów czy polityków. Na szczęścia miałam rodziców, którzy byli w stanie ochronić mnie przed tym, to znaczy wyjaśnić mi to. Dosyć szybko nauczyłam się, że tego typu wypowiedzi biorą się po prostu z albo z głupoty, albo z jakiegoś skrajnego braku wiedzy, albo z chęci zakłamania tej wiedzy.

Stowarzyszenie "Nasz Bocian" interweniuje. Stworzyło wzór pisma do dyrektorów szkół

Interwencję wobec podręcznika podjęło Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". Barbara Szczerba, wiceprzewodnicząca zarządu, powiedziała, że stowarzyszenie napisało "list, który można wysyłać do szkół z prośbą o nieużywanie tego podręcznika". - Bo z podręcznika nauczyciel nie musi korzystać - wyjaśniała.

Jak mówiła, "naszym celem jest zablokowanie tego podręcznika, bo zawiera złe treści". - Nie jest książką, z której można się czegokolwiek nauczyć w tym zakresie akurat, którym my się zajmujemy - powiedziała.

Szczerba przekazała też, że "dzisiaj także ukaże się też internetowa petycja o zablokowanie" książki. - Bardzo prosimy o to, żeby reagować. To znaczy, żeby nie zostawiać dzieci z taką informacją, która mogłaby im samym wyrządzić krzywdę - dodała.

Platforma Obywatelska złożyła pisma do RPO i RPD

Treść podręcznika komentowali również politycy. Posłanka Platformy Obywatelskiej Monika Wielichowska uznała, że "nietrudno się domyślić", że w cytacie z podręcznika "chodzi właśnie o dzieci z in vitro". - Ten fragment jest tak skandaliczny, tak obrzydliwy tak dzielący dzieci, że nie można tego zostawić bezczynnie – dodała.

Przekazała, że PO złożyła w piątek pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, aby zajęli się tą sprawą. - Ta książka nie powinna zostać dopuszczona do użytku - oceniła. Jej zdaniem, jeżeli pojawi się ona w szkołach, to "zależy od każdego nauczyciela, czy będzie z niej korzystał". - Apeluję do wszystkich nauczycieli w Polsce: nie korzystajcie z tego podręcznika, ponieważ nie tylko te treści są skandaliczne - dodała Wielichowska.

Posłanka Lewicy: za chwilę dzieci będą to coś czytać

Monika Falej z Lewicy podkreśliła, że "za chwilę dzieci będą to coś czytać, również dzieci, które zostały poczęte przez in vitro".

- Nie wyobrażam sobie jako matka, żeby moje dziecko – które ewentualne byłoby tak poczęte – miałoby przeczytać, że jest produktem jakiejś produkcji czy też chowu - dodała. Jej zdaniem "absolutnie jest to sytuacja skandaliczna i niedopuszczalna, żeby minister chwalił taki podręcznik".

Klimczak: ta sprawa stawia nas w ciemnym narożniku cywilizacji

Według Dariusza Klimczaka "słowa, które znalazły się w tym podręczniku, są dehumanizujące zarówno te dzieci, (jak i) rodziców". - Ale także świadczą o zacofaniu, o uleganiu jakiejś dezinformacji - dodał poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- My, jako PSL, domagamy się jak najszybszego wycofania podręcznika z obiegu - powiedział. Dodał, że "sprawa jest absolutnie poważna i stawia nas w jakimś ciemnym narożniku cywilizacji".

Gowin: takie sformułowania nigdy nie powinny paść

Wcześniej w piątek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 lider Porozumienia Jarosław Gowin mówił, że "metoda in-vitro jest metodą kontrowersyjną moralnie pod wieloma względami, ale tego typu sformułowania nigdy nie powinny paść".

Pytany, czy wyobraża sobie, że to profesor Roszkowski napisał ten fragment, odparł: - Trudno mi sobie wyobrazić, by tak wybitny intelektualista firmował coś, co nie wyszło spod jego pióra. Obawiam się zatem, że są to sformułowania autorstwa pana profesora - powiedział.

- Tego typu sformułowania w ogóle nie powinny padać, a tym bardziej nie powinny znaleźć się w podręczniku. Uważam, że podręcznik, przynajmniej pod tym względem, powinien zostać poddany rewizji - podkreślił Gowin.

Politycy PiS odsyłają do ministerstwa

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, pytany o treści podręcznika, odsyłał do MEiN. - Procedura przyjmowania podręczników jest znana. Pytania o jej zawartość proszę kierować do ministerstwa edukacji - mówił.

Tymczasem w opublikowanym w czwartek w nocy wpisie na Twitterze wpisie Ministerstwo Edukacji i Nauki napisało, że szef resortu "nie wymyśla i nie pisze podręczników", a "zajmują się tym wydawnictwa".

Poseł PiS Kacper Płażyński na pytania o książkę do nowego przedmiotu odpowiadał, że nie miał jej "w rękach". Dodał, że nie jest w komisji edukacji i że nie zna tego podręcznika.

Ojciec Rydzyk: Jest świetny. Wszyscy powinniśmy to mieć

Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja powiedział, że zapoznał się z podręcznikiem. Mówił o nim podczas jeden z mszy świętych, na której w pierwszych kościelnych ławach siedział minister edukacji Przemysław Czarnek.

Przekazał, że otrzymał "jeden egzemplarz". - Jest świetny - ocenił. - Zaopatrzcie się, nie tylko dla dzieci. Właściwie wszyscy powinniśmy to mieć - mówił.

Ocenił, że jest to "najnowsza historia Polski pięknie pokazana".

Profesor Roszkowski o in vitro

Autor podręcznika w przeszłości metodę in vitro nazywał "ideologią". - Efekty tego, (...) tej ideologii in vitro, nie wyszły całkowicie na wierzch. Natomiast wydaje mi się, że będą koszmarne - mówił profesor Roszkowski.

- Proszę zauważyć, społeczeństwo, w którym nie ma genealogii w ogóle. Nie ma. Czy prawem człowieka nie jest znajomość ojca i matki? Dzisiaj się uważa, że nie, póki to małe jest. Ale jak będzie miało 18 lat i będzie miało prawo obywatelstwa, to co, nie upomni się o to prawo? - dodał.

