Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Komunikat wojska
DORSZ opublikowało komunikat w tej sprawie w serwisie X, podkreślając, że trwają czynności sprawdzające. Na miejsce skierowany został wojskowy śmigłowiec.
"Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m. in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych. Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy" – czytamy w komunikacie.
Jak dodano, "w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy". Dowództwo zapewniło, że sytuacja jest monitorowana, a dalsze informacje zostaną przekazane po weryfikacji szczególów.