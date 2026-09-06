Polska Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Komunikat wojska Oprac. Anna Winiarska |

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski Źródło zdj. gł.: TVN24

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DORSZ opublikowało komunikat w tej sprawie w serwisie X, podkreślając, że trwają czynności sprawdzające. Na miejsce skierowany został wojskowy śmigłowiec.

❗️ Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu… pic.twitter.com/DwNa8uw1Km — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2026 Rozwiń

"Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m. in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych. Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

Jak dodano, "w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy". Dowództwo zapewniło, że sytuacja jest monitorowana, a dalsze informacje zostaną przekazane po weryfikacji szczególów.